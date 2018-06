Estamos a menos de 24 horas del Perú vs. Dinamarca y nuestros enviados especiales al Mundial Rusia 2018 , Francisco 'El Emperador' García y Fernando 'Vocha' Dávila entrevistaron al que fuera el hombre que dio la primicia sobre el caso Paolo Guerrero: Alberto 'Tigrillo' Navarro .



La amena conversación se dio en el mismo Saransk, sede del Perú vs. Dinamarca , el 'Tigrillo' Navarro sostuvo que él tuvo información de una fuente verídica sobre el caso Paolo Guerrero. "Yo me enteré el día miércoles y tenía hasta siete pistas de lo que iba a suceder. El mismo día que sancionan a Paolo a mí me dicen que Infantino lo recibe y le dice 'no te puedo perdonar, pero en los próximos días van a haber otros tipos de noticias".

"Yo recibí la noticia a las 9:30 de la mañana y me dice es 100% seguro que a Paolo Guerrero le suspenden la sanción, pero lo castigan después del Mundial", agregó el periodista deportivo.



Asimismo, 'Tigrillo' Navarro habló sobre su salida de TV Perú en donde reconoció que se fue del canal debido a las preguntas que le hizo a Ricardo Gareca en aquel enfrentamiento que tuvo luego del Perú vs. Chile por las Eliminatorias Rusia 2018.



"Fue una fulería, porque le hice una pregunta tras el Perú vs. Chile y se arañaron. Hasta tres personajes intervinieron, pero cuando tú conoces a alguien que es fulero ya lo vas midiendo. Tú sabes como es esto", mencionó Navarro desde Rusia.

Sobre la posibilidad que la selección peruana avance a octavos de final del Mundial Rusia 2018, el 'Tigrillo' Navarro aún está reacio a lo que pueda hacer Perú ante sus rivales. "Hay que mejorar mucho y ver a cómo terminó Perú en las eliminatorias para que pase a la siguiente ronda"