Alemania vs Corea del Sur EN VIVO Día, hora y canal por el Grupo G del Mundial Rusia 2018

Alemania vs Corea del Sur EN VIVO HORA Y CANAL TV. La selección alemana se enfrentará a los asiáticos por la tercera y última fecha del Grupo F del Mundial de Rusia 2018.



La selección alemana necesita una victoria para asegurar su pase a la siguiente fase del Mundial de Rusia 2018 .Los dirigidos por Joachim Low no han mostrado un buen nivel futbolístico por lo que se vio obligado a realizar cuatro cambios para el último partido con Suecia con respecto al debut.



Además, los vigentes campeones del Mundo, no se vieron cómodos con el juego defensivo de Low en el partido ante México. Pues, esta derrota significó que la prensa local critique con dureza a los jugadores y al entrenador. Pidieron a Ter Stegen como titular en lugar de Manuel Neuer pero respaldaron a Mesut Özil y Thomas Müller.

Alemania vs Corea del Sur se enfrentarán en su tercer partido de Rusia 2018 el miércoles 27 de junio a las 09:00 a.m. (hora peruana)



Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)

Corea del Sur , por su parte, significó la eliminación del Mundial de Rusia 2018 tras perder 2-1 con México en un partido donde no mostró buen juego. Carlos Vela y 'Chicharito' Hernández fueron los autores de los tantos que marcaron la debacle coreana. Para ellos, logró descontar Son Heung-Min al final del encuentro.



Sin duda, ante la presencia de su presidente Moon Jae-in , los asiáticos quedaron fuera y deberán prepararse y mucho para la próxima Copa del Mundo. Este encuentro, simplemente, será para cumplir.

México 2-1 Corea del Sur: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTv)

¿Dónde se jugará Alemania vs Corea del Sur? El Estadio Kazán Arena es el escenario escogido para el tercer partido del grupo F del Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Alemania vs Corea del Sur? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



