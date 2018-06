Alemania vs Corea del Sur EN VIVO EN DIRECTO . Los alemanes se enfrentarán a los coreanos este MIÉRCOLES a las 9:00 a.m. (hora peruana) en el Kazán Arena por la última fecha del Grupo F del Mundial de Rusia 2018 . La transmisión del partido irá por la señal de Latina y Directv Sports.



Los alemanes complicaron su clasificación al perder con México en el debut por 1-0 pero se reinvindicaron al vencer a Suecia en el segundo partido por 2-1. Los dirigidos por Joachim Low saben de la complejidad de clasificarse a Octavos de Final. México, Alemania, Suecia y Corea del Sur, tienen ciertas combinaciones que pueden clasificarse ganando, empatando y hasta perdiendo.



Alemania vs Corea del Sur es clave para el vigente Campeón del Mundo para no ser la selección decepción de Rusia 2018. A los europeos solo les sirve la victoria. Mejor aún, si ganan por más de un gol, se clasifican independientemente de lo que suceda con Mexico vs Suecia .

Alemania 2-1 Suecia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTv)

Por otro lado, si los alemanes vencen a los coreanos por la mínima diferencia, deberán esperar que México pierda con Suecia . Además, el empate les serviría solo si pierde o empata (con más de un gol) Suecia. En definitiva, una serie de resultados que pueden ser favorables hablando netamente de victorias y empates.



Mientras que, Corea del Sur , tiene el camino más complicado. A los coreanos solamente les vale ganarle a Alemania por dos o más goles y que México haga lo propio con Suecia. Los dirigidos por Shin Tae-Yong no podrán contar con su capitán Ki Sun-Yueng , por una lesión muscular en el gemelo.



Esta lesión sería la segunda de gravedad en el equipo asiático, ya que el defensor Park Joo-Hoo salió lesionado en los isquiotibiales en el primer partido con Suecia.

Alemania vs Corea del Sur : HORARIOS EN EL MUNDO



​ Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)



Probables alineaciones:

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels, Jonas Hector; Sami Khedira, Toni Kroos; Thomas Müller, Mesut Özil, Marco Reus y Timo Werner.

​Corea del Sur: Hyun-woo Cho; Hyun-Soo JANG, Yong Lee, Min-woo Kim, Young-gwon Kim, Jae-Seong Lee, Sung-Yong Ki, Se-jong Ju, Seon-min Moon, Hwang y Heung-Min Son.