Llega el turno de los teutones. Alemania hace su entrada en el Mundial de Qatar 2022 ante su similar de Japón este miércoles 23 de noviembre en el estadio Internacional de Jalifa, ubicado en la ciudad de Doha, por la jornada del Grupo E donde también se encuentran las selecciones de Costa Rica y España. Hansi-Flick espera recuperar el honor Die Mannschaft en el torneo y buscar la quinta estrella de su historia con la experiencia de los veteranos Manuel Neuer y Thomas Müller y, también, la joven promesa del momento, Jamal Musiala.

¿Cómo, cuándo y dónde ver Alemania vs. Japón por Mundial Qatar 2022?

Alemania vs. Japón en vivo Grupo E del Mundial de Qatar 2022 1. ¿Cuándo juegan? Miércoles 23 de noviembre 2. ¿Dónde es el partido? Estadio Internacional de Jalifa, Doha 3. ¿A qué hora juegan? 08:00 horas de Lima, Bogotá, Washington DC; 13:00 de Madrid y Berlín 4. ¿En qué canal transmiten? ZDF, Latina, TyC Sports, Claro Sports, GOL Mundial, Sky y DirecTV Sports 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el MINUTO a MINUTO por diario Trome

¿Cómo llega Alemania?

Sin Toni Kroos, quien se retiró tras el fracaso en Rusia 2018, y Marco Reus, lesionado, Alemania buscará limpiar su imagen en la Copa del Mundo en su primer juego frente a Japón en suelo qatarí. Los dirigidos por Hansi Flick avanzaron como líderes en el grupo J de la eliminatoria europa con nueve triunfos y una sola derrotas. Sin embargo, la decepcionante imagen en la última Eurocopa, la Liga de Naciones y el amistoso que terminó 1-0 de los panzers contra Omán, dejan un mar de dudas en la afición.

Pero Flick, estratega que hizo campeón al Bayern Múnich en la Champions del 2020, cuenta con uno de los mejores elementos del mediocampo en la actualidad: Leon Goretzka, Joshua Kimmich y Jamal Musiala, son hombres importantes motivos para que Alemania sueñe con levantar el trofeo. A esto le sumamos el regreso de Mario Götze, héroe de Brasil 2014 y clave en la presente campaña del Eintracht de Frankfurt.

Loading...

Leroy Sané, de buen momento con los bávaros en la reciente temporada de la Bundesliga, se perderá el debut con Alemania a causa de una lesión. No obstante, se espera que pueda volver a jugar para los partidos frente a España y Costa Rica.

Se espera que Flick salga con los siguientes hombres en su formación titular para este cotejo ante Japón: Manuel Neuer; Niklas Süle, Kehrer, Rüdiger, Raum; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jama Musiala, Serge Gnabry, Kai Havertz; y Thomas Müller.

¿Cómo llega Japón?

Japón no es una ninguna presa fácil, el conjunto dirigido por Moriyasu accedió al Mundial de Qatar 2022 como un verdadero rodillo nipon: 8 triunfos consecutivos donde marcaron 46 goles y apenas ricibieron 2 en contra. Su gran figura es Takefusa Kubo y, también, otros importantes jugadores como Kamada, Endo y Nagamoto.

Antes del partido contra Alemania, Japón cayó por 2-1 ante Canadá. Un duelo que comenzó ganando con un tanto de Yuki Soma pero que pudo terminar en empate si no fuera por el penal que convirtió el canadiense Lucas Cavallini en e tiempo añadido.

El amistoso sirvió para que Moriyasu confirme a sus hombres para este duelo frente a los tetracampeones germanos: Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagamoto; Endo, Kamada, Morita; Ito, Kubo y Maeda.

Alineaciones probables de Alemania y Japón

Alemania : Manuel Neuer; Niklas Süle, Kehrer, Rüdiger, Raum; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jama Musiala, Serge Gnabry, Kai Havertz; y Thomas Müller.

: Manuel Neuer; Niklas Süle, Kehrer, Rüdiger, Raum; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jama Musiala, Serge Gnabry, Kai Havertz; y Thomas Müller. Japón: Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagamoto; Endo, Kamada, Morita; Ito, Kubo y Maeda.

¿En qué canal transmite y dónde ver Alemania vs. Japón

La transmisión del partido Alemania vs. Japón estará a cargo de la señal de TyC Sports y DirecTV Sports en territorio argentino, mientras que en los Estados Unidos deberás sintonizar la señal de FS1, FOX Deportes, Telemundo Deportes y Peacock. Desde Sudamérica, el juego se televisará por las señales de DirecTV Sports, TiGo Sports, Latina TV, GOL Caracol, Chilevisión, Teledoce, El Canal del Fútbol y DirecTV Go. En México y Centroamérica se verá por SKY Sports HD, Blue to Go Video Everywhere, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 5 y ViX.

España : GOL Mundial, La de TVE y RTVE Play

: GOL Mundial, La de TVE y RTVE Play México : Sky Sports, Canal 5, TV Azteca Deportes, SKY Sports, TUDN y Blue To Go Video Everywhere

: Sky Sports, Canal 5, TV Azteca Deportes, SKY Sports, TUDN y Blue To Go Video Everywhere Centroamérica : SKY Sports HD, TD+, Teletica, TD MAX y ViX

: SKY Sports HD, TD+, Teletica, TD MAX y ViX Sudamérica : DirecTV Sports, TyC Sports, Claro Sports, El Canal del Fútbol, Tigo Sports y Latina

: DirecTV Sports, TyC Sports, Claro Sports, El Canal del Fútbol, Tigo Sports y Latina Brasil : Globo y Sport TV

: Globo y Sport TV Estados Unidos: FS1, Telemundo Deportes, Peacock y FOX Sports App

¿A qué hora juegan Alemania vs. Japón?

El partido entre Alemania y Japón está pactado a iniciar a las 08:00 horas de la mañana en Lima, Perú. Revisa los siguientes horarios si te encuentras en el extranjero para ver el Mundial de Qatar 2022.

07:00 horas de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, México y Guatemala

08:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Washington DC (EEUU) y Panamá

09:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Canadá y Bolivia

10:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile

14:00 horas de España, Italia, Alemania y Francia

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Alemania vs. Japón?

Canal 207 HD de Movistar TV

Canal 105 HD de Claro TV

Canal 103 HD de Dibox

Canal 1016 HD de Telecentro

Canales 100 SD y 621 HD de InTV

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 16 A, 100 SD y 630 HD de Cablevisión Flow

¿Cómo descargar TyC Sports Play GRATIS en Argentina?

Debes dirigirte a la página de play.tycsports.com para poder ver el contenido disponible de TyC Sports Play las 24 horas del día de forma gratuita solo si eres abonado de los servicios de DirecTV, Telecentro y Cablevisión Flow. Asimismo, descarga las apps en Android y iOS.

¿Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO, Alemania vs. Japón?

Canales 610 SD y 1610 HD en DSports

Canales 612 SD y 1612 HD en DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD en DSports+

Canales 614 SD y 1614 HD en DSports 4k

¿Cómo ver CLARO Sports EN VIVO, Alemania vs. Japón?

Canal 3 HD de Claro Perú

Canal 336 HD de Dish México

Canal 324 HD de Megacable México

Canal 521 HD de Total Play México

Canal 6 HD de Claro TV Guatemala

Canal 26 HD de Claro TV Nicaragura

Canal 80 HD de Claro TV Ecuador

Canal 169 HD de Claro TV Chile

Canal 201 HD de Claro TV El Salvador

Canal 502 HD de Claro TV Colombia

Canales 300 SD y 301 HD de Claro TV República Dominicana

¿Cómo ver TD Más EN VIVO, Alemania vs. Japón?

Canal 15 de Plus TV

Canales 15 A, 100 SD y 709 HD de Cabletica

¿Dónde ver Latina TV EN VIVO, Alemania vs. Japón?

Frecuencia Latina Televisión, el tradicional canal 2, transmite los partidos del Mundial de Qatar 2022. Puedes verlo por señal abierta o solicita el servicio en tu cableoperador de preferencia para que puedas ver todos los detalles del duelo entre Alemania y Japón.

Canales 2 SD y 502 HD de Claro TV

Canales 192 SD/HD y 1192 HD de DirecTV

Canales 2 SD, 102 SD, 702 HD y 802 HD de Movistar TV

¿Dónde juegan Alemania vs. Japón?

El Estadio Internacional de Jalifa, ubicado en la ciudad de Doha en Qatar, acogerá el partido entre Alemania y Japón por la fecha 1 del grupo E de la Copa del Mundo de Catar 2022. El recinto fue fundado el 15 de mayo de 45416 y tiene una capacidad máxima para 80 mil espectadores.

Grupo E del Mundial de Qatar 2022

Grupo E Alemania España Costa Rica Japón

Sigue más información deportiva en diario Trome.

Descubre AQUÍ cuáles son los canales de televisión que tendrán los derechos para transmitir todos los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Perú y el resto de Latinoamérica.