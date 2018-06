Alemania vs Suecia EN VIVO Día, hora y canal del partido por el Grupo F del Mundial Rusia 2018

Alemania vs Suecia EN VIVO HORA Y CANAL TV. Los alemanes necesitan imperiosamente conseguir una victoria frente a los suecos en el Estadio Estadio Olímpico Fisht por la segunda fecha del Grupo F del Mundial de Rusia 2018 .



Los dirigidos por Joachim Low no han tenido un buen debut porque han mostrado serias deficiencias en el fondo y con muy poca claridad en el ataque. Kroos junto a Muller no se mostraron como de costumbre y terminaron complicando el funcionamiento de la poderosa Alemania .



Sin dudas, México le planteó un buen partido a Alemania y ha mostrado a todo el mundo que ya no es la de antes. A pesar de los regulares resultados obtenidos en sus partidos amistosos, no lograron consolidarse de cara al debut.



Suecia , por su parte, espera ser el verdugo de los alemanes en su segundo partido de la fecha. Antes enfrentará a Corea del Sur en su debut de este lunes. Sin duda, con la figura de Berg en la delantera, los suecos tratarán de asegurar su pase a la segunda fase sin su estrella principal, Zlatan Ibrahimovic .



Alemania vs Suecia se enfrentarán en su segundo partido de Rusia 2018 el sábado 23 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana).



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)



¿Dónde se jugará Alemania vs Suecia? El Estadio Olímpico Fisht con capacidad para 48 mil espectadores es el escenario escogido para el segundo partido de este grupo en Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Alemania vs Suecia? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.

¿Quieres seguir el Alemania vs Suecia vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.