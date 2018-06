Alemania vs Suecia EN VIVO EN DIRECTO. Los 'alemanes' se miden con los suecos este sábado a la 1:00 p.m. en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi por el Grupo F del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido por la señal de Latina y Directv Sports.



La selección de Alemania viene de perder contra México en el debut y deberá recuperarse de este fuerte golpe. Los dirigidos por Joachim Low saben que la victoria los ayudará a posicionarse en su Grupo y podrán ilusionarse con los Octavos de Final .



El entrenador alemán campeón del Mundo en Brasil 2014, Joachim Low , manifestó que Mats Hummels no jugará ante los suecos por una lesión en su cuello y su reemplazante sería Niklas Süle. Además, dijo que confía en sus jugadores y podrán revertir este mal momento.

"Es muy probable que Mats Hummels no pueda jugar porque se lesionó el cuello en el entrenamiento de ayer y no ha mejorado hasta hoy. Estamos enfocados y una concentración absoluta. Mañana debemos cumplir. Habrá una reacción", sentenció.



Suecia , por su parte, ganó por 1-0 ante Corea del Sur y comparte el liderazgo del Grupo con México. Los dirigidos por Jan Andersson están a un paso de meterse a Octavos de Final y darle toda la responsabilidad a Alemania y México . Sin duda, sería la sorpresa del Mundial.



Además, su once titular no está confirmado porque tres de sus jugadores no estarán por una intoxicación. " Filip Helander, Pontus Jansson y Marcus Rohden se quejaron de problemas estomacales el jueves por la noche y no viajaron a Sochi", sentenció el técnico.



Alemania vs Suecia se han enfrentado en cuatro ocasiones en la historia de los Mundiales. Los alemanes ganaron 3 y los suecos solamente pudieron vencerlos una vez en el Mundial que organizaron en 1958.



Alemania vs Suecia : HORARIOS EN EL MUNDO



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

Probables alineaciones:

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Niklas Süle, Jonas Hector; Sami Khedira, Toni Kroos; Thomas Müller, Mesut Özil, Julian Draxler o Marco Reus y Timo Werner.

Suecia: Robin Olsen; Mikael Lustig, Andreas Granqvist, Emil Krafth, Ludwin Augustinson; Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg; Marcus Berg y Ola Toivonen.