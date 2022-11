Arabia Saudita quiere dejar de ser la sorpresa de la Copa del Mundo Qatar 2022 para convertirse en una realidad. Este sábado buscan vencer a Polonia en el duelo por la fecha 2 del grupo C y para ello están recibiendo el apoyo de un amigo peruano, André Carrillo.

La ‘Culebra’ llegó hasta el Education City Stadium en Al Rayyan, Qatar para alentar a la selección de Arabia Saudita, equipo en el que tiene muchos compañeros con los que juega en el Al Hilal de la liga árabe.

André Carrillo presente en el Arabia Saudita vs Polonia. Foto: Captura.

La ‘Culebra’ lleva ya varios años siendo delantero titular del Al Hilal y ya había adelantado, antes del inicio de la Copa del Mundo, que en este Mundial iba a hacer fuerza por la selección de Arabia Saudita.

Cabe destacar que 12 de los 26 seleccionados por Hervé Renard para representar a Arabia Saudita en Qatar 2022 son compañeros de André Carrillo en el Al Hilal, y que 8 de ellos fueron titulares ante Argentina.

Carrillo celebró triunfo de Arabia sobre Argentina

Antes del encuentro ante el Argentina de Lionel Messi, Carrillo ya había manifestado su deseo de un triunfo verde con un mensaje en su historia de Instagram: “Vamos muchachos”, publicó Carrillo con una imagen de la alineación titular de Arabia Saudita.

André Carrillo festejó triunfo de la selección de Arabia Saudita sobre Argentina en Qatar 2022. Foto: Captura.

Luego del sorprendente resultado, el también exatacante de Alianza Lima volvió a acudir a su cuenta de Instagram para felicitar a los árabes: “Victoria histórica”, fue el mensaje de la ‘Culebra’.

André Carrillo festejó victoria de Arabia Saudita sobre Argentina (Captura)

Polonia vs. Arabia Saudita EN VIVO: Minuto a minuto

Polonia vs. Arabia Saudita EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la segunda jornada del grupo C del Mundial Qatar 2022 este sábado 26 de noviembre del 2022 desde las 8:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Ciudad de la Educación.

Sigue aquí el minuto a minuto del encuentro.