La selección argentina derrotó por 3-0 a Croacia y accedió a la final de la Copa del Mundo Qatar 2022. La algarabía fue tan grande que, en los festejos, se olvidaron de una de las piezas claves para que la ‘albiceleste’ alcance dicha instancia: el arquero ‘Dibu’ Martínez.

Marcos Acuña subió a sus redes sociales una foto en la que se ve a los jugadores del plantel argentino en el vestuario luego de derrotar a Croacia. En la instantánea aparece Lionel Messi , quien batió récords en ese partido, Julián Álvarez que marco un doblete, hasta ‘Kun’ Agüero , quien se retiró poco antes del inicio del Mundial.

Pero hubo un gran ausente, Emiliano Martínez, el portero que se lució atajando dos penales en la definición de los cuartos de final ante Países Bajos. El popular ‘Dibu’ no aparece en la fotografía, lo cual provocó su indignación.

“Me re limpiaron” , comentó ‘Dibu’ en la publicación de Acuña, reclamo que generó muchas más burlas por parte de sus compañeros. Evidentemente, todo en buena onda.

La selección argentina alcanzó la final de Qatar 2022. Foto: Captura.

¿Cómo solucionaron el asunto?

A veces, el remedio es peor que la enfermedad. Acuña, al darse cuenta de la ausencia de su arquero, acudió al photoshop para no dejar fuera a su compañero. No obstante, sus dotes de editor no se acercan ni por asomo a los que luce en el campo de juego como futbolista.

“Estamos todos” , escribió Acuña en un mensaje que acompañó la foto con la más que evidente edición.

