Argentina vs. Croacia: Con memes se burlan de Lionel Messi y Willy Caballero por derrota en el Mundial Rusia 2018

Argentina fue una lágrima hoy en su partido ante Croacia y cayó 3-0 por el Grupo D del Mundial Rusia 2018. Los hinchas gauchos molestos con su selección estallaron su odio y frustración a través de memes crueles a través de Facebook y Twitter.



Los grandes protagonistas de los memes del Argentina vs. Croacia son Lionel Messi y el arquero Willy Caballero , quien fue el gran culpable del primer gol que le hicieron a la albiceleste.



En los memes los hinchas argentinos buscan la 'magia' de Lionel Messi, quien desde el inicio del partido no ha generado ningún peligro de gol y el equipo ha lucido un fútbol totalmente irreconocible que fue aprovechado por Luka Modric y la selección croata que no perdió la oportunidad de anotarle tres goles en el segundo tiempo.