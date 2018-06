Argentina vs Croacia se enfrentarán en su segundo partido del Grupo D del Mundial de Rusia 2018 sabiendo la urgencia de puntos para no complicar su clasificación. Los 'albicelestes' no tuvieron un buen debut y necesitan mejorar para volver a ser candidata.



Los dirigidos por Jorge Sampaoli no pudieron convencer a su hinchada por su flojo rendimiento. Los comandados por Lionel Messi evalúan que tras una victoria con los croatas llegarían cómodos a buscar su pase a Octavos ante Nigeria.



Jorge Sampaoli evalúa realizar variantes de cara al partido importante con Croacia . Su esquema táctico pasaría del 4-2-3-1 al 3-4-3. Siendo de esta manera más ofensivo. Mientras que, los cambios serían Rojo por Mercado, Meza por Enzo Pérez, Biglia por Acuña y Di María por Pavón.

Mientras que, los europeos saben que de ganar, se consolidarán en el Grupo D y tendrían prácticamente asegurada su clasificación. Los dirigidos por Zlatko Dalić vencieron a Nigeria por 2-0 y saben de las condiciones individuales de Ivan Rakitić y Luka Modrić.



El once titular de Croacia sería con Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Modric; Perisic, Kramaric, Rebic y Mandzukic.



Croacia vs Argentina será un partido atrapante porque ambos están necesitados y quieren sacar lo mejor de ellos para llevarse la victoria.