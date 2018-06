Argentina vs Croacia: EN VIVO Día, hora y canal del partido por el Grupo D del Mundial Rusia 2018

Argentina vs Croacia EN VIVO HORA Y CANAL TV. Los albicelestes se medirán en un partido crucial frente a los croatas en el Estadio de Nizhni Nóvgorod por su segundo partido del Grupo D del Mundial de Rusia 2018 .



Croacia es el líder del Grupo D tras ganar a Nigeria por 2-0, mientras que Argentina solo obtuvo un punto después del empate 1-1 ante Islandia por el Mundial Rusia 2018.



Los argentinos tienen la ilusión de conseguir su tercera corona en mundiales y por ello, han depositado toda su confianza en Lionel Messi . Además, de contar con un equipo plagado de estrellas como Gonzalo Higuaín, Ángel Di María y Sergio Agüero .



Los dirigidos por Jorge Sampaoli buscan quebrar la mala racha de no ganar finales (Brasil 2014, Copa América de Chile 2015, Copa América Centenario 2016) en este Mundial porque supuestamente sería el último de la estrella del Barcelona y vaya que lo van a extrañar.



Croacia, por su parte, tiene las esperanzas puestas en Luka Modrić e Ivan Rakitić para obtener su pasaje a Octavos de Final que se le es esquivo desde Francia 1998.



Argentina vs Croacia se enfrentarán en su segundo partido de Rusia 2018 el jueves 21 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana).



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 2:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

¿Dónde se jugará Argentina vs Croacia? El Estadio de Nizhni Nóvgorod con capacidad para 45 mil espectadores es el escenario seleccionado para el segundo partido de la 'albiceleste' Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Argentina vs Croacia? En nuestro país, Latina en señal abierta y Directv Sports a través de la TV paga serán los encargados en transmitir el partido.

¿Quieres seguir el Argentina vs Croacia vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial de Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.