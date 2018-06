Argentina vs Croacia EN VIVO EN DIRECTO. Los 'albicelestes' se enfrentan con los croatas a la 1.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio de Nizhni Nóvgorod por su segundo partido del Grupo D del Mundial de Rusia 2018 . El encuentro será transmitido por señal de Latina y DirecTV . (TV en Arg: TyC Sports, TV Pública y Directv)



La selección de Argentina no tuvo un auspicioso debut contra Islandia y necesita la victoria para acomodarse en el Grupo C. Los dirigidos por Jorge Sampaoli saben que complican su clasificación si no consiguen una victoria. Mientras que, Croacia , es cómodo líder tras vencer por 2-0 a Nigeria y tratará de sentenciar a los sudamericanos.



Argentina vs Croacia se enfrentarán en su segundo partido de Rusia 2018 el jueves 21 de junio a la 1:00 p.m . (hora peruana).



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

La selección 'albiceleste' planteará un partido ofensivo para desequilibrar a los croatas. Los cambios de Jorge Sampaoli para el próximo partido serían Rojo por Mercado, Meza por Enzo Pérez, Biglia por Acuña y Di María por Pavón . No obstante, el entrenador cambiará su esquema táctico de 4-2-3-1 a 3-4-3.



Sin embargo, durante la conferencia de esta semana de la selección Argentina, Paulo Dybala manifestó sus ganas de jugar. "Leo no tiene ningún suplente, ni acá ni en el Barcelona. Juego en una posición parecida, pero pienso que podemos jugar juntos", sentenció.



Por si fuera poco, tras el empate con Islandia, Diego Maradona criticó y fuerte a los seleccionados por su flojo rendimiento. Un plus al mal momento que atraviesan los argentinos. Con este tipo de agravios, Sampaoli justifica sus cambios.



Croacia , por su parte, necesita una victoria para asegurar su clasificación a la siguiente fase del Mundial. Con el liderazgo de Lukas Módric e Ivan Rakitić tratarán de aniquilar al equipo de Lionel Messi.



Pero no todo está tranquilo en Croacia . Su entrenador, Zlatko Dalić , decidió echar de la concentración al delantero Nikola Kalinić por no querer ingresar en el segundo tiempo ante Nigeria por unos supuestos dolores en la espalda.



"En el partido con Nigeria, Kalinic calentó y debió haber ingresado en la segunda mitad, pero dijo que no estaba listo para hacerlo porque tenía un problema en la espalda, al igual que ante Brasil en Inglaterra, diciendo que no estaba listo. También lo dijo en el entrenamiento del domingo. Lo acepté con calma y ​​como necesito jugadores listos y sanos, tomé esta decisión", manifestó el entrenador.

Hasta el momento el Grupo E está muy apretado y parece que no habrá definición en la segunda jornada. Croacia es líder del torneo con 3 puntos, Argentina e Islandia con 1 y Nigeria con 0 puntos.



Probables alineaciones:

Argentina: Caballero; Salvio, Otamendi, Mercado, Tagliafico; Pérez, Mascherano, Biglia, Pavón; Messi y Agüero.

Croacia: Subasic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic; Badelj, Rakitic, Modric; Rebic, Perisic y Mandzukic.