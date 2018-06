EN DIRECTO Argentina vs. Croacia HOY EN VIVO . La selección favorita de este Mundial Rusia 2018 decepcionó en su debut ante Islandia con el que apenas pudo empatar y hoy deberá derrotar a la dura defensa croata que ganó su primer duelo mundialista y los hace soñar con seguir avanzando en esta Copa del Mundo que ha sorprendido a más de uno. El encuentro albiceleste se jugará desde la 1:00pm en el estadio Nizhni Novgorod y será transmitido en todo territorio gaucho por TyC Sports, Tv Pública Argentina y DirecTv Sports .



Argentina vs. Croacia es el partido más importante para la hinchada albiceleste ansioso por ver a su ídolo Lionel Messi , quien en la primera fecha fue duramente criticado por fallarse el penal que le hubiera dado el triunfo a la selección gaucha y por no mostrar esa magia que suele tener cuando luce la camiseta del Barcelona. Hoy millones de argentinos quieren que su 'rey' aparezca y salve a su equipo que está con la soga al cuello en este Mundial Rusia 2018 .

Jorge Sampaoli, DT de Argentina, alabó a Lionel Messi en la conferencia de prensa previo al Argentina vs. Croacia por Rusia 2018. "Creo que es el mejor del mundo y eso nos da un plus, pero es imposible que un jugador te permita cambiar realidades de un partido. Te puede dar un factor pero no puede ser alguien que sea responsable de un fracaso", añadió.



Croacia , por su parte, tratará de frenar a Messi "en bloque". "Messi es el mejor del mundo. No hay un jugador únicamente que pueda pararle. Debemos hacerlo con todo el equipo, es la única manera. Argentina no es solo Messi, tiene muchos buenos jugadores, no debemos equivocarnos en centrarnos solo en Messi. Tenemos que juntarnos, ser un bloque compacto, como fuimos ante Nigeria", comentó el DT Zlatko Dalic.



CANALES QUE TRANSMITIRÁN EL ARGENTINA VS. CROACIA



En el Perú, Argentina vs. Croacia se transmitirá por Latina y DirecTv Sports. Mientras que en Argentina, los canales encargados serán TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, Canal de las Estrellas.



Aquí otros canales que transmitirán Argentina vs. Croacia



Portugal: Sport TV1, RTP Play, RTP 1, Sport TV LIVE, Antena 1 - RTP

Australia: SBS Radio 3, SBS Live, SBS Radio 2, Optus Sport, SBS Radio 1, SBS

Austria: OE24, SRF zwei, Sky Go Deutschland, ARD Das Erste, ORF TV Live, Sky Sport UHD Germany, ORF eins

Bélgica: La Deux, RTBF Auvio Direct, Sporza Live, Één

Bolivia: COTAS Televisión, Tigo Sports Bolivia, Red Uno, Red Unitel

Brasil: Globo, Fox Sports 2 Brazil, FOX Sports 1 Brasil, FOX Play Brasil, SporTV, SporTV Play

Canadá: RDS, TSN5, RDS GO, TSN GO, TSN Radio 1040 - 1410, TSN4

Chile: DIRECTV Play Deportes, Canal 13, Mega, Movistar Play Chile, DIRECTV Sports Chile, TVN

China: CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia: Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, RCN Television, DIRECTV Play Deportes

Croacia: HRT 2

República Checa: CT Sport

Dinamarca: TV2 Play Denmark, TV2 Denmark

República Dominicana: SportsMax App, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Sky HD, TDN

Francia: TF1, TF1 Live, beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: ORF TV Live, SRF zwei, Sportschau Live, Sky Sport UHD Germany, ORF eins, Sky Go Deutschland, ARD Das Erste

Grecia: ERT 1

Honduras: Tigo Sports Honduras, TDN, Televicentro En Vivo, Canal 7 Televicentro, Sky HD

Italia: RSI La 2, Radio 105 Network, Mediaset Italia Live, Canale 5

Japón: NHK Japan

México: Canal de las Estrellas, Televisa Deportes, Azteca Deportes, Sky HD, TDN, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7

Marruecos: beIN MAX 2, beIN SPORTS CONNECT, beIN MAX 1

Países Bajos: Één, NPO 1

Nueva Zelanda: SKY Go NZ, Sky Sport 4 NZ

Noruega: TV2 Sumo

Panamá: TVMax 9, RPC Canal 4, Sky HD, TVN2 Panama, Movistar Play Panama, TVN Radio 96.5, TDN

Paraguay: SNT Paraguay, Telefuturo

Puerto Rico: SportsMax App

Suecia: SVT 1, SVT Play

Reino Unido: BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK, BBC Sport Live, BBC One

Estados Unidos: Telemundo, FOX Network, Futbol de Primera Radio, Telemundo Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

TODA LA INFORMACIÓN DEL MUNDIAL EN TROME.PE



En Trome.pe encontrarás todos los detalles no solo del Argentina vs. Croacia por el Mundial Rusia 2018, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones disputarán en esta Copa del Mundo.



Además, tendremos todos los minuto minuto, goles, jugadas, polémicas, videos en vivo y lo más resaltante del Argentina vs. Croacia que será uno de los partidos más atractivos del grupo D de este Mundial Rusia 2018.