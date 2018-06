Argentina vs Francia: ¿Kylian Mbappé al mismo nivel que Lionel Messi? La genial respuesta de Lloris [VIDEO]

Argentina y Francia protagonizarán uno de los partidos más atractivos de octavos de final del Mundial Rusia 2018. En la previa, el portero 'Galo' Hugo Lloris brindó conferencia de prensa en el que habló de Lionel Messi y su compatriota Kylian Mbappé .



"Crees que Mbappé se le acerca a Messi, tiene algo similar?", le preguntaron a Hugo Lloris en la sala. ¿Comprometieron al capitán de Francia? Para nada.



"No, yo creo que Lionel Messi es único. No se puede comparar con otro jugador", respondió con mucha seguridad Hugo Lloris antes del Argentina vs Francia.

Palabras de Hugo Lloris. (Autor: FIFA / Fuente: ESPN)

Asimismo, elogió a Kylian Mbappé . "Kylian tiene una enorme calidad y enorme potencial. Tiene explosión y es un jugador que necesita espacios. Creo que mañana tendrá más espacios que en los otros partidos".



Por otro lado, Hugo Lloris habló de la selección argentina . "El seleccionado argentino tiene un equipo muy fuerte. Lo demostró en la adversidad y así pudo clasificarse. Creo que ellos piensan en llegar más lejos, ya compitieron por el título. Este será un gran partido, tendremos que subir el nivel".