La selección de Argentina se enfrentará a Francia en uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 . Por ello, Jorge Sampaoli repetiría el once titular que enfrentó a Nigeria en el último partido del Grupo D.



La selección argentina se complicó más de la cuenta tras empatar 1-1 con Islandia y perder 3-0 con Croacia. Tras audios filtrados, intromisión de la política y supuesto control de los jugadores sobre el entrenador hizo que la previa con Nigeria se 'caliente'. Sin embargo, la historia fue diferente al final del último partido.



¡El equipo que gana no se toca! Al parecer, el entrenador Jorge Sampaoli habría dejado las diferencias de lado con los jugadores y colocaría a los mismos titulares que vencieron a Nigeria por 2-1. Los capitaneados por Lionel Messi estarían muy a gustos con el último once titular que le ganó de manera agónica a los africanos y quieren repetirlo ante los 'galos'.

Argentina 2-1 Nigeria: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTv)

Francia , por su parte, empató con Dinamarca y se clasificó cómodamente a los octavos de final. El técnico Didier Deschamps cuidó alguno de sus jugadores y probó en su once titular hasta seis futbolistas. Entre ellos, apareció el arquero Steve Mandanda , de 33 años, que debutó en un Mundial.



Francia vs Argentina se han enfrentado en dos oportunidades con una clara ventaja para los 'albicelestes'. Se vieron las caras en Uruguay 1930 y en el Mundial que organizaron los argentinos en 1978.