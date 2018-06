Argentina vs Francia EN VIVO Día, hora y canal por los Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018

Argentina vs Francia EN VIVO HORA Y CANAL TV. Los 'albicelestes' se enfrentarán a los 'galos' por los Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018 .



La selección Argentina no la tuvo nada fácil para clasificarse a la siguiente fase del certamen. Sin duda, los dirigidos por Jorge Sampaoli , empataron con Islandia, perdieron con Croacia y necesitaban vencer a Nigeria para avanzar. Y así lo hicieron, Argentina clasificó a Octavos.



Lionel Messi , que fue duramente criticado por su prensa, decidió dar una muestra de carácter este martes. Tomó el balón y fue el líder dentro del terreno de juego. Un partido de alto voltaje que resolvieron con eficacia y capacidad goleadora.

Gol 2 de Argentina a Nigeria. (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

Mientras que, Francia se clasificó luego de empatar con Dinamarca en el último partido del Grupo C del Mundial de Rusia 2018. Los dirigidos por Didier Deschamps también han sido criticador por su prensa por la falta de funcionamiento de medio campo hacia adelante. Por ello, para Octavos de Final apelará al talento de Paul Pogba y Antoine Griezmann.



Argentina vs Francia se enfrentarán por los Octavos de Final de Rusia 2018 el sábado 30 de junio a las 09:00 a.m. (hora peruana).



Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)

¿Dónde se jugará Argentina vs Francia? El Estadio Kazán Arena es el escenario escogido para uno de los partidos de Octavos de Final de Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Argentina vs Francia? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Argentina vs Francia vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.