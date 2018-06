Argentina vs Francia EN VIVO EN DIRECTO. Los 'albicelestes' se enfrentan con los 'galos' en el Kazán Arena a las 9:00 a.m. (hora peruana) por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido a través de Latina y Directv Sports . (Tv Argentina: TyC Sports, TV Pública y Directv).



La selección argentina logró la clasificación agónica ante Nigeria en los últimos minutos con el gol de Marcos Rojo . Sin duda, no fue una semana fácil para el equipo argentino por los audios filtrados, intromisión de la política y acusaciones graves por parte de ex futbolistas.



Argentina vs Francia será importante para Lionel Messi y compañía porque no han mostrado un buen funcionamiento de juego. Además, se dijo que los propios futbolistas habrían armado el equipo para enfrentar a Nigeria. Hecho que fue desmentido por Javier Mascherano pero dejó sembrada la duda sobre la injerencia de los jugadores sobre si se sentían cómodos o no en la posición que los ubicaba el entrenador Jorge Sampaoli .

Argentina 2-1 Nigeria: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTv)

Francia , por su parte, se clasificó a la siguiente fase tras empatar con Dinamarca en el Grupo C del Mundial de Rusia 2018 . Los 'galos' ganaron dos partidos (Australia - Perú), empataron uno y no registran victorias.



Argentina vs Francia será determinante para que los europeos puedan mejorar su nivel futbolístico. Los dirigidos por Didier Deschamps han conseguido tres goles a favor y uno en contra durante este certamen. Claramente, marcando su falta de eficacia ante las demás selecciones goleadoras como Inglaterra o Bélgica.



“Preferimos clasificar a jugar bonito, pero es cierto que tenemos que recuperar el nivel de los primeros dos partidos. Estamos recibiendo críticas en nuestro país y las entendemos, pero estamos confiados en el partido contra la Argentina”, declaró Umtiti ante del partido entre Argentina vs Francia .

Argentina vs Francia : HORARIOS DE TODO EL MUNDO



Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)



Argentina vs Francia se han enfrentado en dos oportunidades en la historia de los Mundiales. Los 'albicelestes' lo derrotaron en ambas ocasiones por 2-0 en Urguay 1930 y por 2-1 en Argentina 1978.