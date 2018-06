Argentina vs Islandia EN VIVO . 'Albicelestes' y 'Vikingos' se enfrentarán en el Estadio Otkrytie Arena del Spartak Moscú a las 8:00 a.m. (hora peruana) por la primera jornada del Grupo A del Mundial Rusia 2018 . A continuación, conoce el once titular que mandaría al terreno de juego Jorge Sampaoli.



Con Lionel Messi y Javier Macherano como titulares, la selección argentina empieza su sueño de alcanzar su tercera corona en la historia de los mundiales. Sin duda, este grupo de estrellas tienen el objetivo de superar lo hecho en Brasil 2014 cuando llegaron a la final frente a Alemania pero les fue esquiva tras caer por la mínima diferencia en tiempo suplementario.



Islandia , por su parte, jugará su primer Mundial en su historia con tan solo 120 jugadores profesionales inscritos en su país. Además, se conoció que este pequeño país ingresó al 'Récord Guinness' por ser la primera selección con menos de un millón de habitantes en clasificarse a una Copa del Mundo.



Islandia: Hannes Halldorsson; Birkir Saevarsson, Kari Arnason, Ragnar Sigurdsson, Hordur B. Magnusson; Aron Gunnarsson, Emil Hallfredsson; Johann Gudmundsson, Gylfi Sigurdsson, Birkir Bjarnason; y Alfred Finnbogason.

