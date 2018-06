Argentina vs Islandia: EN VIVO Día, hora y canal del partido por el Grupo D del Mundial Rusia 2018

Argentina vs Islandia EN VIVO. Los albicelestes se enfrentan al equipo europeo que debuta en el Mundial Rusia 2018 en el Estadio Spartak de Moscú por el Grupo D del torneo.



Argentina vs Islandia será un partido táctico. Los albicelestes ensayaron en los últimos entrenamientos movimientos defensivos, principalmente en jugadas de pelota parada, con el objetivo de neutralizar las armas en ataque de Islandia.



En el Argentina vs Islandia, el equipo europeo se encuentra entre los equipos con mejor promedio de estatura (1,84 mts), solo por detrás de Bélgica, Serbia, Alemania, Suecia, Dinamarca y Croacia, de acuerdo a un estudio del Observatorio de Fútbol CIES.



Argentina, liderada por Lionel Messi, continuó con su preparación de cara al debut del sábado con una práctica a puertas cerrada realizada en la localidad de Bronnitsy, su cuartel general durante el Mundial.



Argentina pretende minimizar los riesgos en jugadas de pelota parada sobre Islandia, sobre todo teniendo en cuenta que el conjunto sudamericano es uno de los que tienen peor promedio de altura entre sus integrantes (1,79 metros), solamente por encima de Portugal, Japón, Perú y Arabia Saudita.



¿Qué día y hora se juega Argentina vs Islandia ? Estas selecciones debutarán el sábado 16 de junio a las 8:00 a.m. . (hora peruana).

Argentina: 10:00 am

Bolivia: 9:00 am

Brasil: 10:00 am

Chile: 10:00 am

Colombia: 8:00 am

Ecuador: 8:00 am

México: 8:00 am

Uruguay: 10:00 am

Venezuela: 9:00 am

Estados Unidos: 6:00am (Los Angeles), 8:00am (Chicago), 9:00am (Washington), 9:00am (Nueva York), 9:00am (Miami)

¿Dónde se jugará Argentina vs Islandia ? El Kazán Arena, ubicado en la ciudad de Kazán es el escenario elegido para este duelo debut de ambas selecciones en el Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán el Argentina vs Islandia ? En nuestro país, el partido será emitido por Latina, canal de señal abierta oficial del Mundial Rusia 2018. DirecTV también pasará este encuentro en el Perú y en todo Latinoamérica.

¿Quieres seguir el Argentina vs Islandia vía Internet? En Trome.pe encontrarás todos los detalles no solo de este encuentro por el Mundial Rusia 2018, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



No te pierdas el minuto minuto, goles, jugadas, polémicas, videos en vivo y todo sobre el Argentina vs Islandia que será uno de los partidos más atractivos del Grupo C de este Mundial Rusia 2018.

