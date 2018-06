Argentina vs Islandia EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Debut por el Grupo D del Mundial Rusia 2018

Argentina vs Islandia EN VIVO EN DIRECTO . 'Albiceleste' se mide ante los 'Vikingos' en el Spartak de Moscú por la primera fecha del grupo D del Mundial Rusia 2018 . El partido arrancará a las 8:00 a.m. de Perú (10:00 a.m. de Argentina) por Latina y DirecTV. ¡No te lo pierdas!



¿Vas a seguir el Argentina vs Islandia vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, reacciones y más.



Con Lionel Messi a la cabeza, Argentina de Jorge Sampaoli saldrá en busca de los 3 puntos en un grupo que comparten junto a Nigeria y Croacia. A continuación revisa los horarios en otros países.

Argentina / 10:00 a.m.

Uruguay / 10:00 a.m.

Chile / 9:00 a.m.

Paraguay / 9:00 a.m.

Bolivia / 9:00 a.m.

Venezuela / 9:00 a.m.

Perú / 8:00 a.m.

Colombia / 8:00 a.m.

Ecuador / 8:00 a.m.

Estados Unidos / 9:00 a.m.



El Mundial Rusia 2018 será una revancha para Argentina de Lionel Messi. Esto tras quedar subcampeón en el Mundial Brasil 2014 (1-0 frente a Alemania en la final). La mayoría de jugadores que estuvieron en dicha edición, están en la presente plantilla de la 'Albiceleste'.



Según los últimos entrenamientos de Argentina , Jorge Sampaoli dejaría en el banco al delantero Gonzalo Higuaín para el ingreso de Sergio Agüero, quien estará rodeado de Lionel Messi y Angel Di María.



Islandia , por su parte, apelará a su juego aéreo, y a la gran talla de sus jugadores, para intentar derrotar a Argentina por la primera jornada del Grupo D del Mundial Rusia 2018 .



Argentina vs Islandia : Alineaciones probables



Argentina: Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Biglia, Mascherano, Meza, Messi; Di María, Agüero.