Argentina vs. Islandia EN VIVO por TyC Sports, beIN Sports, Azteca 7 y TDN partido Grupo D Mundial Rusia 2018

Argentina vs. Islandia EN VIVO . La selección argentina liderada por Lionel Messi se enfrentará a un debutante equipo islandés que clasificó por primera vez en su historia futbolística al Mundial Rusia 2018. El debut de ambas selecciones que integran el Grupo D de la Copa del Mundo jugarán este sábado 16 de junio a las 8:00 am. (hora peruana) en el Spartak Stadium.



Para este Argentina vs. Islandia , Lionel Messi y compañía llegan con la presión de sentirse favorita y la necesidad de derribar el muro defensivo que los europeos levantarán para contener a 'La Pulga'.



Lionel Messi , que el próximo 24 de junio cumplirá 31 años, arrancará su participación en Rusia 2018 ante una Islandia debutante y débil que tratará de ponerse fuerte y parar el poderío gaucho.



"Me parece que llegamos a un punto en el que el equipo llega consolidado detrás de una idea, muy bien preparado. Espero una Argentina decidida, con muchos valores para demostrar que sigue siendo una potencia futbolística", señaló Sampaoli de Argentina en conferencia de prensa.



Argentina se ha clasificado para su 17ª Copa del Mundo, siendo su 12ª participación consecutiva; desde 1978, sólo Alemania (cinco) ha llegado a la final del Mundial en más ocasiones que Argentina (cuatro).



Argentina ha superado la primera ronda en 11 de sus últimas 12 participaciones en la Copa del Mundo, (no lo hizo en 2002); ganó 12 de sus últimos 15 partidos en fase de grupos del Mundial (2E 1D), perdiendo únicamente contra Inglaterra, en 2002 (0-1).



Sampaoli, conocedor del estilo de juego islandés , arrancará de inicio con Eduardo Salvio como carrilero diestro, en una demostración de que Argentina buscará llegar a la línea de fondo con los laterales en su intento por conseguir superioridad numérica en tres cuartos de campo.

CANALES DEL MUNDO QUE TRANSMITIRÁN ARGENTINA VS. ISLANDIA



En Argentina Tv Pública Argentina, TyC Sports, Directv Argentina serán los canales encargados de transmitir este partido del Mundial Rusia 2018 .



Portugal: Sport TV1, RTP Play, RTP 1, Sport TV LIVE, Antena 1 - RTP

Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, Canal de las Estrellas

Australia: SBS Radio 3, SBS Live, SBS Radio 2, Optus Sport, SBS Radio 1, SBS

Austria: OE24, SRF zwei, Sky Go Deutschland, ARD Das Erste, ORF TV Live, Sky Sport UHD Germany, ORF eins

Bélgica: La Deux, RTBF Auvio Direct, Sporza Live, Één

Bolivia: COTAS Televisión, Tigo Sports Bolivia, Red Uno, Red Unitel

Brasil: Globo, Fox Sports 2 Brazil, FOX Sports 1 Brasil, FOX Play Brasil, SporTV, SporTV Play

Canadá: RDS, TSN5, RDS GO, TSN GO, TSN Radio 1040 - 1410, TSN4

Chile: DIRECTV Play Deportes, Canal 13, Mega, Movistar Play Chile, DIRECTV Sports Chile, TVN

China: CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia: Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, RCN Television, DIRECTV Play Deportes

Croacia: HRT 2

República Checa: CT Sport

Dinamarca: TV2 Play Denmark, TV2 Denmark

República Dominicana: SportsMax App, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Sky HD, TDN

Francia: TF1, TF1 Live, beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: ORF TV Live, SRF zwei, Sportschau Live, Sky Sport UHD Germany, ORF eins, Sky Go Deutschland, ARD Das Erste

Grecia: ERT 1

Honduras: Tigo Sports Honduras, TDN, Televicentro En Vivo, Canal 7 Televicentro, Sky HD

Italia: RSI La 2, Radio 105 Network, Mediaset Italia Live, Canale 5

Japón: NHK Japan

México: Canal de las Estrellas, Televisa Deportes, Azteca Deportes, Sky HD, TDN, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7

Marruecos: beIN MAX 2, beIN SPORTS CONNECT, beIN MAX 1

Países Bajos: Één, NPO 1

Nueva Zelanda: SKY Go NZ, Sky Sport 4 NZ

Noruega: TV2 Sumo

Panamá: TVMax 9, RPC Canal 4, Sky HD, TVN2 Panama, Movistar Play Panama, TVN Radio 96.5, TDN

Paraguay: SNT Paraguay, Telefuturo

Puerto Rico: SportsMax App

Suecia: SVT 1, SVT Play

Reino Unido: BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK, BBC Sport Live, BBC One

Estados Unidos: Telemundo, FOX Network, Futbol de Primera Radio, Telemundo Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes



Con Javier Mascherano y Lucas Biglia en la retaguardia, Messi, Ángel Di María y el sorprendente Maximiliano Meza serán los encargados de dotar de talento y desborde al equipo en ataque de Argentina , con Sergio Agüero como punta de lanza.



El DT Heimir Hallgrímsson de Islandia confiará en su defensa, en las acciones a balón parado y en el talento de Gylfi Sigurdsson para lanzar los contraataques, las señas de un equipo muy trabajado que está listo para dar mucho de qué hablar en el Grupo D, que también comparte con Croacia y Nigeria.



Equipos probables: Argentina vs. Islandia



Argentina: Willy Caballero - Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico - Javier Mascherano, Lucas Biglia - Maximiliano Meza, Ángel Di María, Lionel Messi - Sergio Agüero. DT: Jorge Sampaoli.



Islandia: Hannes Halldórsson - Kári Árnason, Birkir Saevarsson, Ragnar Sigurdsson, Ari Skúlason - Jóhann Gudmundsson, Aron Gunnarsson, Emil Hallfredsson - Birkir Bjarnason, Gylfi Sigurdsson - Jón Bödvarsson. DT: Heimir Hallgrímsson.



Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)