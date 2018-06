Argentina vs Nigeria EN VIVO Alineaciones ONLINE por el Grupo D del Mundial de Rusia 2018

La selección argentina necesita imperiosamente una victoria ante Nigeria para tratar de clasificarse a los Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018 . Los dirigidos por Jorge Sampaoli saben de la dificultad del encuentro ante los africanos pero además, ruegan para que los croatas le ganen a los islandeses para no complicar su pase.



Sin duda, durante los últimos días han surgido una serie de especulaciones sobre el armado del once titular de la selección de Argentin a. La propia prensa de su país, manifestó que los jugadores iban a decidir quienes jugaban en el último partido. Javier Mascherano , lo desmintió categóricamente y dijo estar enfocados en la clasificación.



Durante los entrenamientos, se pudo conocer que Jorge Sampaoli apelará a los 'históricos'. Banega, Di María e Higuaín y Franco Armani integrarían el once titular. El esquema volverá a cambiar y pasará de 3-4-3 a un marcado 4-3-3.

Nigeria , por su parte, irá con todo su equipo titular. El entrenador Gernot Rohr sabe de la importancia del partido y colocará lo mejor que tiene.



La selección africana formará de la siguiente manera: Uzoho; Omeruo, Troost-Ekong, Balogun, Moses, Idowu; Obi Mikel, Ndidi, Etebo; Musa y Iheanacho.