Argentina vs Nigeria EN VIVO Día, hora y canal por el Grupo D de Rusia 2018

Argentina vs Nigeria EN VIVO HORA Y CANAL TV. La 'albiceleste' se enfrentará a los africanos en el Estadio Krestovski de San Petersburgo por la tercera fecha del Grupo D del Mundial Rusia 2018.



La selección Argentina necesita una victoria para asegurar su pase a los Octavos de Final del Mundial. Los dirigidos por Jorge Sampaoli han tenido deficiencias defensivas en los dos partidos y no han encontrado funcionamiento de juego en ofensiva.



El jugador del Barcelona, Lionel Messi , continúa con la ilusión de llegar a la siguiente fase y empezar con los enfrentamientos directos. Sin duda, un partido clave para volver a tener la 'chapa' de candidato.

Nigeria , por su parte, tiene la obligación de mostrar su juego y sacar un resultado positivo en su último partido de la fase de grupos. Los dirigidos Gernot Rohr buscan superar los Octavos de Final de Brasil 2014 y para eso deberán ganarle a los sudamericanos.



Argentina vs Nigeria se enfrentaron en Noviembre del 2017 por un amistoso y los africanos ganaron por 4-2. Además, en las últimas 4 Copas del Mundo han jugado entre ambas selecciones, marcando la superioridad del equipo argentino.



Argentina vs Nigeria se enfrentarán en su tercer partido de Rusia 2018 el martes 26 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana).



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

Argentina 1-1 Islandia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Video: DirecTv)

¿Dónde se jugará Argentina vs Nigeria? El Estadio de Kaliningrado con capacidad para 35 mil espectadores es el escenario escogido para el tercer partido del grupo B de Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Argentina vs Nigeria? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Argentina vs Nigeria vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



