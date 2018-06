Argentina vs Nigeria EN VIVO EN DIRECTO. Los 'albicelestes' se enfrentarán a Nigeria este MARTES en el Estadio de San Petersburgo a la 1:00 p.m. (hora peruana) por el último partido del Grupo D del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido por Latina y Directv Sports. (TV Argentina: TV Pública y TyC Sports).



Argentina vs Nigeria será un duelo clave y trascendental para el futuro de ambos. Los 'albicelestes' necesitan imperiosamente la victoria ante Nigeria y esperar que los croatas hagan lo propio ante Islandia. Sin duda, los dirigidos por Jorge Sampaoli han atravesado una semana difícil con audios filtratos, intromisión de la política y las palabras cruzadas entre históricos, terminaron por perjudicar al equipo de Lionel Messi .



Durante la conferencia de prensa del día de ayer, Javier Mascherano apuntó contra el periodismo y las personas que quieren ver derrotada a esta generación. Ante los rumores de que los futbolistas armarían el once contra Nigeria, el 'jefecito', lo desmintió categóricamente.

Argentina 0-3 Croacia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: FIFA TV)

Además, de cara al duelo con los africanos, Jorge Sampaoli apelará a los 'históricos'. Regresarán al equipo titular Banega, Di María e Higuaín, más Franco Armani en el arco. El esquema volverá a cambiar y sera un marcado 4-3-3.



Nigeria , por su parte, sabe que una victoria lo coloca en la próxima fase del Mundial de Rusia 2018. Por ello, su entrenador Gernot Rohr , manifestó que está sumamente concentrados en el encuentro y que pondrá lo mejor que tiene para contrarrestar a Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y compañía.



"Estamos centrados en nuestro equipo. Nos encanta Messi, a todos les encanta pero la pregunta no es si va a ser su último partido o no sino clasificar a octavos. Somos profesionales, tenemos que representar los colores de Nigeria y en fútbol no hay piedad", sentenció.

Además, se pudo saber que para el Argentina vs Nigeria estaba en duda el centrocampista John Obi Mikel por una pequeña fractura en el tercer metacarpo de la mano izquierda y jugará con un protector. Por lo pronto, es la mayor novedad en el equipo africano que quiere dar el golpe.

Argentina vs Nigeria : HORARIOS EN EL MUNDO



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

Argentina vs Nigeria se enfrentaron en Noviembre del 2017 por un amistoso y los africanos ganaron por 4-2. Además, en las últimas 4 Copas del Mundo se han enfrentado, marcando una clara superioridad de los sudamericanos.



Probables alineaciones:

​Argentina: Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Enzo Pérez, Mascherano, Banega; Messi, Di María; Higuaín.

Nigeria: Uzoho; Omeruo, Troost-Ekong, Balogun, Moses, Idowu; Obi Mikel, Ndidi, Etebo; Musa y Iheanacho.