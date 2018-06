Con la lengua afilada. El popular jugador chileno Arturo Vidal tuvo duros comentarios contra la selección peruana y sus hinchas, luego de enterarse que La Blanquirroja fue eliminada del mundial Rusia 2018 , cita a la que 'La Roja' no pudo clasificar.

Parece que, para Arturo Vidal, la herida de que su selección no llegara a Rusia 2018, aún no cierra. El chileno recordó que los hinchas de Perú y de Argentina se burlaron de ellos al ser eliminados.

"Ahí está pues. Cuando uno se burla tiene que demostrar después en la cancha que son superiores", dijo Arturo Vidal al ser consultado sobre lo sucedido con las selecciones de Argentina y Perú.

Arturo Vidal se burló de Lionel Messi y Argentina. (Fotos: Agencias) Arturo Vidal se burló de Lionel Messi y Argentina. (Fotos: Agencias)

De maner irónica, Arturo Vidal minimizó los cánticos y bromas en contra suya y de la selección chilena que realizaron hinchas latinoamericanos en medio de la euforia que se vive en el mundial Rusia 2018.

"Alegría, porque ellos no siendo chilenos me admiran, me siguen, entonces eso quiere decir que Vidal hace las cosas bien, aunque sean peruanos, argentinos, me siguen en todo momento" , indicó Vidal.

Finalmente dejó en claro su postura sobre Argentina y el mal desempeño que está teniendo en el mundial Rusia 2018 : "La selección argentina no apoya a Lionel Messi", puntualizó.