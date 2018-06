Barcelona, Juventus e Inter de Milán van por una estrella mexicana tras el Mundial Rusia 2018 

Barcelona, Juventus e Inter de Milán pugnarán por los servicios del jugador Hirving 'Chucky' Lozano tras su golazo ante Alemania y su gran desempeño en el Mundial Rusia 2018 con la selección mexicana.

En el México vs Alemania, el gol de Hirving Lozano ocurrió a los 35' del primer tiempo. La selección mexicana robó la pelota en un ataque de Alemania y 'Chucky' no perdonó en el área rival para poner el único gol del encuentro.



Tras su desempeño en el México vs Alemania tres equipos quieren los servicios del jugador del PSV Eindhoven: Barcelona, Juventus e Inter de Milán.



Barcelona fue el primer equipo en fijarse en el 'Chucky' Lozano, sin embargo, se contempla muy difícil para las pretensiones actuales del club azulgrana por su condición de extracomunitario, aunque sería una opción a futuro.



Por su parte, Juventus ya preguntó al PSV por Hirving 'Chucky' Lozano, tasándolo en 35 millones de euros, aunque consideró que la negociación tendrá que ser después del Mundial Rusia 2018.

Video: Gol de México. (Video: FIFA / Fuente: DirecTV Sports)

Juventus ya mandó a un emisario para plantear la posibilidad de que Hirving Lozano se vista con los colores del equipo italiano. Se trata de Pavel Nedved, exjugador checo que hoy se desempeña como vicepresidente del club de Turín.



PSV no tendría problemas en dejar ir a su estrella a Juventus, pero indicó que todo debe hacerse a través del representante de Hirving Lozano.



Finalmente, está Inter de Milán con menos opciones para que Hirving 'Chucky' Lozano se integre al equipo 'neoazurri', pues no tendría el dinero que pide el PSV por el jugador mexicano, aunque estaría pensando vender a un integrante de su equipo para hacerse de los servicios del mexicano.



Hirving Lozano militó en la temporada 2017-208 en el equipo del PSV Eindhoven de Holanda, club en el que terminó como mejor anotador con 17 goles, además de ser subcampeón de la Eredivisie.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE