Bélgica vs Inglaterra EN VIVO Día, hora y canal por el Grupo G del Mundial de Rusia 2018

Inglaterra vs Bélgica EN VIVO HORA Y CANAL TV. La selección de Bélgica se medirá con los ingleses en el Estadio de Kalingrado en la última fecha del Grupo G del Mundial de Rusia 2018 .

La selección inglesa tratará de obtener una victoria para asegurar el primer lugar de cara a los Octavos de Final de Rusia 2018 . Los dirigidos por Gareth Southgate saben que tras el cambio generacional deben consolidar el funcionamiento con el paso de los partidos. Sin embargo, fueron claros dominadores en la goleada ante Panamá de este domingo.



La selección inglesa tiene como goleador a Harry Kane y frente a Túnez se pudo observar que dependen de su individualidad en el ataque. Mientras que, la defensa es una deuda pendiente por parte del entrenador pero se mostraron mucho más sólidos ante una débil Panamá .



Bélgica 5-2 Túnez: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: Optus Sport)

Bélgica vs Inglaterra se enfrentarán en su segundo partido de Rusia 2018 el jueves 28 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana).



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

Bélgica, por su parte, venció por 5-2 a Túnez y se clasificó a Octavos de Final de manera perfecta y sólida. Los dirigidos por Roberto Martínez Montoliú saben que estos seis puntos han sido fruto de esfuerzo y perseverancia con futbolistas consolidados como Hazard y Lukaku.



Tras la victoria, la prensa europea calificó al técnico Martínez como el hombre que le devolvió el orgullo a los 'Diablos Rojos'. Sin duda, con estas dos soberbias actuaciones, lograron superar las falsas expectativas que se dio sobre este equipo en Brasil 2014.

¿Dónde se jugará Bélgica vs Inglaterra? El Estadio de Kalingrado con capacidad para 45 mil espectadores será el escenario donde se jugará el último partido de ambas selecciones en Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Bélgica vs Inglaterra? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



