Bélgica vs Japón EN VIVO Día, hora y canal por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018

Bélgica vs Japón EN VIVO HORA CANAL TV. Los Diablos Rojos se enfrentarán con los nipones en el Rostov Arena por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 .



La selección europea logró acceder como primera de grupo tras vencer a Inglaterra por 1-0 en el último partido del Grupo G. Tras una soberbia actuación en su debut ganando a Panamá por 3-0 y a Túnez por 5-2 . Sin duda, una capacidad goleadora que asusta a más de uno. Los dirigidos por Roberto Martínez Montoliu quieren superar lo hecho en Brasil 2014 donde llegaron a cuartos de final.



Además, la selección de Bélgica comandada por Eden Hazard , tienen una deuda pendiente con su hinchada tras quedar eliminados en los torneos que eran candidatos.

Video: GOL de Bélgica (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

Bélgica vs Japón se enfrentarán por los Octavos de Final de Rusia 2018 el lunes 2 de julio a la 01:00 p.m. (hora peruana) .



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

Japón , por su parte, logró una histórica clasificación mediante el fair play con Senegal en el Grupo H. Los japoneses perdieron por 1-0 ante Polonia mientras que, los colombianos vencieron por 1-0 a Senegal. Con estos resultados, asiáticos y africanos, quedaron igualados en diferencia de gol y puntaje. ¿Cómo se definió? Mediante tarjetas amarillas y rojas.

Polonia 1-0 Japón: Gol y resumen (Autor: FIFA | Fuente: The Sports Network | TSN 2)

¿Dónde se jugará Bélgica vs Japón? El Estadio Kazán Arena con capacidad para 45 mil espectadores es el escenario escogido para uno de los partidos de Octavos de Final del Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Bélgica vs Japón? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Bélgica vs Japón vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.