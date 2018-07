Bélgica vs Japón EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018

Bélgica vs Japón EN VIVO EN DIRECTO. Los 'Diablos Rojos' se enfrentarán a los 'nipones' en el Rostov Arena a la 1:00 p.m. (hora peruana) por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. El partido será transmitido por la señal de Latina y Directv Sports para todo el país.



La selección de Bélgica es una de las mejores selecciones del certamen tras vencer por 3-0 a Panamá, 5-2 a Túnez y 1-0 a Inglaterra. Sin duda, los dirigidos por Roberto Martínez Montoliu tienen tres victorias consecutivas, nueve goles a favor y tan solo dos goles en contra.



Bélgica vs Japón es un partido de vital importancia para los europeos por querer superar los cuartos de final de Brasil 2014 . Los 'Diablos Rojos' han mostrado un gran poder ofensivo a través de sus individualidades.Uno de ellos, es el atacante del Manchester United, Romelu Lukaku , segundo en la tabla de goleadores del certamen con cuatro anotaciones, y quien junto a Eden Hazard llevó a que Bélgica fuera el equipo más ofensivo de Rusia 2018.

Bélgica vs Japón : HORARIOS EN EL MUNDO



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

Japón , por su parte, necesita avanzar por primera vez en su historia a cuartos de final. Los nipones han llegado dos veces a esta etapa pero no han podido avanzar. Por ello, Makoto Hasebe, Shinji Kagawa y Yuya Osako que descansaron ante Polonia en el último duelo de la fase de grupos, deberán volver.



Bélgica vs Japón significa también para los nipones un hecho histórico. Los dirigidos por Akira Nishino clasificaron por 'fair play' a la siguiente fase tras quedar igualados en puntaje y diferencia de gol con Senegal. Un hecho que marcó la historia de los Mundiales y que sorprendió a más de uno.



Un dato a tener en cuenta en el duelo de Bélgica vs Japón es los amonestados que podrían perderse el duelo de cuartos de final. El equipo europeo tiene al límite a Thomas Meunier, Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans y Leander Dendoncker. Mientras que, los asiáticos tienen a Kawashima, Hasebe, Tomoaki Makino y Takashi Inui.



Bélgica vs Japón se han enfrentado una sola vez en la historia de los Mundiales. Ambas selecciones empataron 2-2 por el Grupo H del certamen de Corea-Japón 2002.



Polonia 1-0 Japón: Gol y resumen (Autor: FIFA | Fuente: The Sports Network | TSN 2)

Probables alineaciones:

​Bélgica : Thibaut Courtois; Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Toby Alderweireld; Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Thomas Meunier; Dries Mertens, Eden Hazard; Romelu Lukaku.

Japón: Eiji Kawashima; Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Gen Shoji, Yuto Nagatomo; Makoto Hasebe, Gaku Shibasaki; Genki Haraguchi, Shinji Kagawa, Takashi Inui; Yuya Osako.