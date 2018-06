Bélgica vs Túnez EN VIVO Día, hora y canal por el Grupo G del Mundial de Rusia 2018

Bélgica vs Túnez EN VIVO HORA Y CANAL TV. La selección de Bélgica se medirá ante los tunecinos en el Estadio del Spartak por la segunda fecha del Mundial de Rusia 2018 .



Los 'diablos rojos' esperan ser la revelación de este certamen y comenzaron con una victoria frente a los 'canaleros'. Sin duda, mostraron un alto nivel y están para hacer pelea.



Los dirigidos por Roberto Martínez Montoliú confía en Eden Hazard del Chelsea con 27 años para realizar un papel a la altura de las circunstancias a pesar de haber llegado a Cuartos de Final y ser eliminado por Argentina.



Por su parte, Túnez , espera hacerle pelea y arrebatarle una victoria para dar el golpe en el grupo que integran con Inglaterra y Panamá. Los dirigidos por Nabil Maâloul tienen como abanderado a Youssef Msakni que milita en el Lekhwiya SC de la Qatar Stars League.



Bélgica vs Túnez se enfrentarán en su segundo partido de Rusia 2018 el sábado 23 de junio a las 7:00 a.m. (hora peruana).



HORARIOS DEL BÉLGICA VS TÚNEZ EN EL MUNDO:



Argentina: 9:00am | DirecTV y TyC Sports

Bolivia: 8:00am | Red 1, TigoSports

Perú: 7:00am

Brasil: 9:00am | O'Globo

Chile: 9:00am | Canal 13, Mega y TVN

Colombia: 7:00am | DirecTV Sports

Ecuador: 7:00am | DirecTV Sports

México: 7:00am | Televisa y TV Azteca

Uruguay: 9:00am

Venezuela: 8:00am

Estados Unidos: 5:00am (Los Angeles), 7:00am (Chicago), 8:00am (Washington), 8:00am (Nueva York), 8:00am (Miami)

¿Dónde se jugará Bélgica vs Túnez? El Estadio del Spartak con capacidad para 45 mil espectadores es el escenario escogido para el segundo partido de este grupo en Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Bélgica vs Túnez? En nuestro país, Latina y Directv Sports (Latinoamérica) serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



