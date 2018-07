Brasil vs. Bélgica: Memes crueles se burlan de Neymar y la canarinha por perder en partido por el Mundial Rusia 2018

Los memes del Brasil vs. Bélgica no se hicieron esperar y desde las redes sociales los usuarios, sobre todo los mexicanos, no paran de burlarse de Neymar y toda la selección carioca que al término del primer tiempo cae 2-0 ante Bélgica por cuartos de final del Mundial Rusia 2018.



En Facebook y Twitter el único que no se salva de los crueles memes de Neymar y le recuerdan el teatro que arma cada vez que alguien lo toca o busca una falta en el campo de juego.



Con este resultado, Brasil sería el último país sudamericano en despedirse del Mundial Rusia 2018, y solo quedarían países europeos los que disputen la Copa del Mundo.