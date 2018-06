Dicen que Neymar jugó más para la película que se está filmando con las mejores escenas de Rusia 2018 , que para clasificar a la selección de Brasil a los octavos de final. Lo cierto es que el diez de la 'Canarinha' nunca deja de regalarnos esa magia que salen de sus botines.



Neymar no se salvó de las críticas en la redes sociales, por el excesivo juego de filigrana que buscó, cada vez que le llegó un balón. Aunque no siempre pudo salirse con las suyas, frente a los zagueros serbios, mas aún cuando la selección de Brasil ya se encontraba con ventaja en el marcador.



Neymar , pese a las constantes jugadas exhibición, no terminó a cerrar un gran partido con la selección de Brasil . Desde la banda izquierda siempre intentó jugar con Coutinho, quien viene siendo el verdadero conductor de la 'Verdeamarelha' en Rusia 2018 .



Los comentaristas de su país exigieron a Neymar dejar tanto lujo de lado y ser más útil para el equipo, pues las jugadas vistosas solo evidenciaban un alto ego personal.



Además, cuestionaron que el '10' casi desapareció cuando Serbia se empoderó por más de diez minutos. Un pelotazo largo controlado de taco, amagues y pase del desprecio, fueron algunos de los lujos de Neymar que adornaron el triunfo de la selección de Brasil que en octavos de final se enfrentará México.