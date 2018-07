Brasil vs Bélgica EN VIVO Alineaciones ONLINE por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018

La selección de Brasil se enfrentará a Bélgica en uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 . Los dirigidos por Tité buscan su sexta corona en este certamen y por ello, deberán eliminar a uno de los candidatos al título.



Tras la conferencia de prensa de Tité previo al duelo en Kazán, se pudo confirmar la presencia de Marcelo en el once titular en lugar de Filipe Luís . Además, el entrenador defendió de las críticas a su máxima figura, Neymar.



"Ya hablé sobre Neymar y fui muy específico sobre lo que ha sucedido", dijo Tite a periodistas en la víspera del partido en Kazán. "Deberían mirar los videos. Todo lo que tienen que hacer es mirar las imágenes. Lo que me hace feliz es tenerlo jugando en su mejor momento".

Por otro lado, Bélgica , alista su mejor potencial ofensivo para hacerle daño al pentacampeón del Mundo. El entrenador Roberto Martínez elogió a Brasil este último jueves previo al duelo.



"Somos dos equipos muy similares en términos de calidad y talento, pero nosotros no hemos ganado una Copa del Mundo. Si no sabes como hacerlo no puedes tener ventaja. Ellos ya lo hicieron y superaron esa barrera psicológica. Respetamos mucho a Brasil por lo que ha hecho, pero vamos a intentar ganar", sentenció Martínez.