Brasil vs Bélgica EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018

Brasil vs Bélgica EN VIVO EN DIRECTO. La 'canarinha' se enfrentará a los 'belgas' este VIERNES en el Kazán Arena a la 1:00 p.m. (hora peruana) por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido a través de la señal de Latina y Directv Sports . (TV Brasil: O'Globo, Sport TV y Fox Sports).



La selección de Brasil se clasificó a cuartos de final tras vencer por 2-0 a México con goles de Neymar y Firmino . Los dirigidos por Tité saben de la importancia que tiene este duelo ante uno de los candidatos a ganar Rusia 2018. Neymar, que se vio envuelto en una polémica sobre sus exageradas simulaciones de faltas, será de la partida en tan decisivo duelo.



Brasil vs Bélgica marcará la vuelta al once titular de Marcelo tras sufrir una lesión muscular. Tite confirmó que el lateral izquierdo volverá en lugar de Filipe Luis . "Hablé con Marcelo y Filipe Luis. Filipe jugó muy bien ambos partidos pero ahora vamos con Marcelo nuevamente", dijo Tite.

Por otro lado, se espera que Fernandinho sea el reemplazante en el mediocampo a Casemiro , que se perderá el duelo por acumular tarjetas amarillas en el último partido ante México. "Será un gran partido. Ambos equipos se destacan por un fútbol hermoso. Bélgica tiene grandes jugadores y también un gran entrenador", finalizó el entrenador.



Brasil vs Bélgica : HORARIOS DEL MUNDO

​

Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

Bélgica , por su parte, venció a Japón en un dramático partido por 3-2 por los octavos de final. Los europeos no estuvieron finos y terminaron sufriendo más de la cuenta. Los dirigidos por Roberto Martínez Montoliu saben que deben superar lo hecho en Brasil 2014, donde quedaron eliminados en manos de Argentina en cuartos de final.



Brasil vs Bélgica será determinante para las aspiraciones de los 'Diablos Rojos'. “Creo que es un juego que cuando eres un niño pequeño, sueñas con estar involucrado en un Mundial: enfrentar a Brasil en cuartos de final. Por lo que desde nuestro punto de vista vamos a disfrutar desde el primer segundo”, señaló el entrenador Martínez.

Bélgica 3-2 Japón: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTV)

Brasil vs Bélgica se han enfrentado una sola vez en la historia de los Mundiales. Los sudamericanos vencieron por 2-0 a los 'belgas' en el certamen que se disputó en Corea-Japón 2002.



Probables alineaciones:

Brasil: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luís (Marcelo); Fernandinho, Paulinho; Willian, Philippe Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus

Bélgica: Thibaut Courtois; Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Toby Alderweireld; Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Nacer Chadli, Thomas Meunier; Marouane Fellaini, Eden Hazard; Romelu Lukaku.