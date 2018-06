Brasil vs Costa Rica EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por el Grupo E del Mundial Rusia 2018

Brasil vs Costa Rica EN VIVO EN DIRECTO . La 'Canarinha' enfrenta a los 'Ticos' este viernes en el Estadio San Petersburgo por la fecha 2 del Grupo E del Mundial Rusia 2018. El partido arrancará a las 7:00 a.m. por las señales de Latina y DirecTV.



¿Vas a seguir el Brasil vs Costa Rica vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, reacciones y más.



Brasil saldrá con todo ante Costa Rica en busca de los 3 puntos que lo acerquen a los octavos de final del Mundial Rusia 2018. Neymar, Coutinho y compañía esperan tumbarse al conjunto del portero Keylor Navas .

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 2:00 p.m.

Argentina / 9:00 a.m.

Uruguay / 9:00 a.m.

Chile / 8:00 a.m.

Paraguay / 8.00 a.m.

Bolivia / 8:00 a.m.

Venezuela: 8:00 a.m.

Perú / 7:00 a.m.

Colombia / 7:00 a.m.

Ecuador / 7:00 a.m.

México / 7:00 a.m.

Estados Unidos: 5:00 am (Los Angeles), 7:00 am (Chicago), 8:00 am (Washington), 8:00 am (Nueva York), 8:00 am (Miami)



Brasil llegará con mucha ansiedad al duelo contra Costa Rica . Esto tras empatar 1-1 con Suiza en la primera jornada, en un partido que lo tenían dominado, pero sin las genialidades de Neymar, aún en deuda en el este Mundial Rusia 2018.



Dicha situación podría ser aprovechada por Costa Rica , que cayó en su debut ante Serbia con golazo de Kolarov de tiro libre a Keylor Navas en el Samara Arena.



En la previa, Brasil parte como favorito, pero la realidad de este Mundial Rusia 2018 señala que no hay 'equipo chico' y que cualquier cosa puede pasar.

Brasil vs Costa Rica : Alineaciones probables



Costa Rica : Navas; Acosta, González, Duarte, Borges, Guzmán, Gamboa, Calvo, Ruiz, Venegas, Ureña.



Brasil : Alisson; Danilo, Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Palinho, Coutinho, Willian; Neymar, Jesús.