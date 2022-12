¿Habrá carnaval de goles en Rayán? Brasil afronta un interesante reto ante Croacia este viernes 9 de diciembre en el Estadio Ciudad de la Educación por la fase de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Con Neymar a la cabeza, el Scratch buscará pisar semis para medirse contra el ganador del Argentina-Países Bajos.

¿Cómo llega Brasil?

Luego de propinarle una goleada por 4-1 a Corea del Sur que, también, significó la vuelta de Neymar Jr. en la formación titular de Tite, Brasil puso en evidencia que ha recuperado el tradicional ‘jogo bonito’ y, asimismo, confirmó que -junto a Francia- es el gran candidato para llevarse la Copa del Mundo.

Y esto por que solo necesitaron 45 minutos para definir el cotejo frente a los asiáticos con los cuatro tantos que llegaron por obra de Vinicius, Neymar, Lucas Paquetá y Richarlison, este último es el goleador de la campaña de Brasil con 3 anotaciones. De esta manera, Tite quedó convencido de que cuenta con un plantel para vencer a cualquiera pese a las bajas de Gabriel Jesús y Alex Telles.

Loading...

Así, Tite volvería a repetir la formación que derrotó a Corea para este juegos contra los croatas: Alisson Becker; Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Lucas Paquetà, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinícius Júnior; y Richarlison.

Brasil tiene dos antecedentes positivos enfrentando a Croacia en los Mundiales: En Alemania 2006 lograron ganar por 1-0, con un tanto de Ricardo Kaká, y en 2014 el resultado fue por 3-1, con doblete de Neymar y un gol de Óscar. Además se registraron dos amistosos en el 2018 donde ambas fueron victorias para la Canarinha.

¿Cómo llega Croacia?

Croacia, por su parte, sufrió más de lo esperada frente a Japón. Modric y compañía tuvieron que forzar la tanda de penaltis para dejar afuera a los nipones gracias al buen trabajo del portero Dominik Livakovic. Pero los Ajedrezados, pese a llegar a estas instancias del Mundial, están lejos de ese gran nivel que mostraron en Rusia 2018 por lo que la apuesta de Zlatko Dalic ante Brasil estaría en jugar al contragolpe.

Salvo algo un imprevisto, Dalic saldría con el siguiente once para intentar batir al Scratch: Dominik Livakovic: Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Barisic; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Andrej Kramaric, Bruno Petkovic, Ivan Perisic.

“Brasil es la selección más fuerte y mejor del torneo. Cuando miras a los jugadores, da miedo. Tenemos una gran prueba por delante, un equipo que compite y tiene tantos buenos jugadores y necesitaremos empezar bien el partido. No tenemos nada que temer, tenemos que entrar con mucha fe al partido y buscar una oportunidad. Queremos disfrutar, jugamos contra Brasil en el Mundial. Por supuesto, no nos rendiremos, intentaremos descansar y prepararnos, dar lo mejor de nosotros”, sostuvo Dalic.

Alineaciones confirmadas de Brasil vs. Croacia

Brasil – Alisson Becker; Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Lucas Paquetà, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinícius Júnior; y Richarlison.

– Alisson Becker; Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Lucas Paquetà, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinícius Júnior; y Richarlison. Croacia – Dominik Livakovic: Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Barisic; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Andrej Kramaric, Bruno Petkovic y Ivan Perisic.

¿En qué canal transmite y dónde ver Brasil vs. Croacia?

La transmisión del partido Brasil vs. Croacia en Sudamérica estará a cargo de DirecTV Sports, TiGo Sports, GOL Caracol, Chilevisión, Bolivia TV, Teledoce, Telefuturo, El Canal del Fútbol y DirecTV Go.

los Estados Unidos deberás sintonizar la señal de FS1, FOX Deportes, Telemundo Deportes y Peacock.

En México y Centroamérica se verá por SKY Sports HD, Blue to Go Video Everywhere, TV Azteca 7, El Canal de Las Estrellas, Azteca Deportes, Canal 5, TUDN, Teletica y ViX.

España : GOL Mundial, La de TVE y RTVE Play

: GOL Mundial, La de TVE y RTVE Play Argentina : TV Pública, TyC Sports, DirecTV Sports, DeporTV, TyC Sports Play y Telecentro Play

: TV Pública, TyC Sports, DirecTV Sports, DeporTV, TyC Sports Play y Telecentro Play México : Sky Sports, Canal 5, TV Azteca Deportes, SKY Sports, TUDN y Blue To Go Video Everywhere

: Sky Sports, Canal 5, TV Azteca Deportes, SKY Sports, TUDN y Blue To Go Video Everywhere Centroamérica : SKY Sports HD y ViX

: SKY Sports HD y ViX Sudamérica : DirecTV Sports, TyC Sports, TV Pública, El Canal del Fútbol, Tigo Sports y Canal 13.

: DirecTV Sports, TyC Sports, TV Pública, El Canal del Fútbol, Tigo Sports y Canal 13. Brasil : Globo y Sport TV

: Globo y Sport TV Estados Unidos: FS1, Telemundo Deportes, Peacock y FOX Sports App

¿A qué hora juegan Brasil vs. Croacia?

El partido entre Brasil vs. Croacia está pactado a iniciar a las 10:00 horas de la tarde en Lima, Perú. Revisa los siguientes horarios si te encuentras en el extranjero para ver el Mundial de Qatar 2022.

09:00 horas de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, México y Guatemala

10:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Washington DC (EEUU) y Panamá

11:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Canadá y Bolivia

12:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile

13:00 horas de España, Italia, Alemania y Francia

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO, Brasil vs. Croacia?

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15 A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Cómo seguir Brasil vs. Croacia vía Televisión Pública por streaming?

Ingresa al portal www.tvpublica.com.ar/vivo/ para ver la transmisión de TV Pública EN VIVO vía LIVE STREAMING por Internet vía TVP. Cobertura completa de 32 partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 incluyendo la gran final.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Brasil vs. Croacia?

Canal 207 HD de Movistar TV

Canal 105 HD de Claro TV

Canal 103 HD de Dibox

Canal 1016 HD de Telecentro

Canales 100 SD y 621 HD de InTV

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 16 A, 100 SD y 630 HD de Cablevisión Flow

¿Cómo descargar TyC Sports Play GRATIS en Argentina?

Debes dirigirte a la página de play.tycsports.com para poder ver el contenido disponible de TyC Sports Play las 24 horas del día de forma gratuita solo si eres abonado de los servicios de DirecTV, Telecentro y Cablevisión Flow. Asimismo, descarga las apps en Android y iOS.

¿Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO, Brasil vs. Croacia?

Canales 610 SD y 1610 HD en DSports

Canales 612 SD y 1612 HD en DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD en DSports+

Canales 614 SD y 1614 HD en DSports 4k

¿Cómo ver Canal de Las Estrellas EN VIVO, Brasil vs. Croacia?

Sigue la la transmisión oficial del Canal de Las Estrellas por señal abierta o a través de los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable e Izzi. De esta manera, podremos ver el juego entre Brasil y Croacia.

Canales 102 y 602 de Dish

Canales 102 y 1102 de Sky

Canales 102 y 1102 de Megacable

Canales 102 y 802 de Izzi

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Brasil vs. Croacia?

Revisa los canales de televisión del Canal 5 de Televisa para que puedas ver todas las incidencias de la transmisión en vivo y en directo del partido entre Brasil vs. Croacia.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Brasil vs. Croacia?

TUDN es el canal exclusivo para ver los partidos de la Primera División de México y otros deportes. Se encuentra disponible en los cableoperadores de Star TV, Sky, Izzi y Eii NRT Monclova. También puedes descargar la app en Google Play Store y App Store.

Canal 510 SD de Star TV

Canales 547 SD y 1547 HD de Sky

Canales 501 SD y 890 HD de Izzi

Canales 55 SD, 132.36, 132.37 y 132.38 de Eii NRT Monclova

¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO, Brasil vs. Croacia?

TV Azteca 7 es el canal exclusivo para ver los partidos de la Primera División de México. Solicita el servicio en tu cableoperador de preferencia para que puedas ver todos los detalles del Mundial de Qatar 2022.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de Sky

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Dónde se juega el Brasil vs. Croacia?

El Estadio Ciudad de la Educación fue inaugurado el 15 de junio de 2020 y se encuentra ubicado en la ciudad de Rayán, Qatar. El recinto fue creado con motivo al Mundial de Qatar 2022 y cuenta con una capacidad para albergar 44.667 espectadores.

Sigue más información deportiva en diario Trome.

Descubre AQUÍ cuáles son los canales de televisión que tendrán los derechos para transmitir todos los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Perú y el resto de Latinoamérica.