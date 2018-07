Brasil vs México EN VIVO Alineaciones ONLINE por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018

La selección de Brasil se enfrentará a los 'aztecas' en el Samara Arena este LUNES a las 9:00 a.m. (hora peruana) por los octavos de final de Rusia 2018 . Los dirigidos por Tité deben colocar lo mejor en el campo de juego y ratificar su candidatura para ganar el Mundial.



La 'verdeamarela' tendrá entre sus estrellas a Neymar, Philippe Coutinho, Casemiro, Miranda y Thiago Silva . Sin embargo, Tité manifestó que Marcelo es duda para enfrentar a los 'aztecas' por espasmos en la espalda. De no llegar, Filipe Luis tomó su lugar en el encuentro.



Por lo pronto, la selección de Brasil no podrá contar todavía con Douglas Costa de la Juventus que viene recuperándose de una molestia en el muslo derecho.

Mientras que, México tendrá que alinear lo mejor posible para acabar con la maldición de seis derrotas consecutivas en octavos de los últimos Mundiales. Pues, los mexicanos solo jugaron los cuartos de final cuando ha sido anfitrión en 1970 y 1986.



La selección ganadora de Brasil vs México se enfrentará con Bélgica o Japón en Kazan el próximo viernes 6 de julio. Sin duda, un duelo con mucho nerviosismo en una etapa decisiva de Rusia 2018 .