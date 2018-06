Brasil vs Serbia EN VIVO Día, hora y canal por el Grupo E de Rusia 2018

Brasil vs Serbia EN VIVO HORA Y CANAL TV. La selección 'verdeamarella' se enfrenta a los serbios en el Estadio del Spartak por la última jornada del Grupo E del Mundial de Rusia 2018 .



La selección de Brasil tendrá que asegurar su clasificación en la última fecha frente a una ordenada Serbia tras vencer por 2-0 a Costa Rica . Sin duda, los dirigidos por Tité no tuvieron un buen debut ante Suiza pero se reinvindicaron ante los 'Ticos'.



Neymar , como abanderado de este equipo, tiene toda la responsabilidad de llevar a Brasil a lo más alto. Además, de olvidar el fatídico 7-1 ante Alemania que dejó marcada la historia del scratch en los Mundiales.

Serbia , por su parte, le ganó a Costa Rica en un partido disputado donde mostraron su nivel defensivo. Nemanja Matic , del Manchester United, es uno de los líderes de este equipo y se evidenció su preponderancia dentro del equipo frente a los 'ticos'.



El objetivo serbio en esta Copa del Mundo es avanzar a Octavos de Final, ya que no pudieron lograrlo hace 8 años atras en el certamen de Sudáfrica 2010 .



Brasil vs Serbia se enfrentarán en su segundo partido de Rusia 2018 el miércoles 27 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana).



España / 8:00 p.m.

Argentina / 3:00 p.m.

Uruguay / 3:00 p.m.

Chile / 2:00 p.m.

Venezuela / 2:00 p.m.

Bolivia / 2:00 p.m.

Colombia /1:00 p.m.

Ecuador / 1:00 p.m.

México / 1:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

Costa Rica 1-0 Serbia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: The Sports Network - TSN)

¿Dónde se jugará Brasil vs Serbia ? El Estadio del Spartak con capacidad para 50 mil espectadores será el escenario donde se jugará el tercer partido de ambas selecciones en Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Brasil vs Serbia? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Brasil vs Serbia vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



