Brasil vs Serbia EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por el Grupo E del Mundial de Rusia 2018

Brasil vs Serbia EN VIVO EN DIRECTO . La 'verdeamarela' se mide ante los serbios por en el Estadio del Spartak a la 1:00 p.m. (hora peruana) por el último partido del Grupo E del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido por señal de Latina y Directv Sports . (TV Brasil: Globo TV, Sport TV, Fox Sports Brasil)



Brasil vs Serbia será un duelo decisivo para los sudamericanos de cara a su clasificación a Octavos de Final del certamen. Los dirigidos por Tité necesitan tan solo un empate para avanzar y colocan toda su confianza en Neymar. Tras vencer a Costa Rica por 2-0 y empatar con Suiza por 1-1 en el debut, los pentacampeones del Mundo necesita ratificar su candidatura.



Durante esta semana, los brasileros se han mostrado confiados para este decisivo encuentro. El defensor Fagner cree que la presión es el resultado de los grandes partidos que realizó previo a Rusia 2018, período donde solo sufrieron una derrota en 21 partidos, anotaron 47 goles y únicamente recibieron cinco.

Brasil vs Serbia también es importante para los europeos porque dependen exclusivamente de ellos. Un triunfo les garantiza el pase a la siguiente fase, pero si iguala con Brasil, necesitará que Costa Rica le gane a Suiza por más de un gol.



Además, los serbios saben que la presión recaerá en Brasil y que tendrán que aprovechar esta circunstancia para contra golpear y hacerle daño.



Brasil vs Serbia : HORARIOS DE TODO EL MUNDO



España / 8:00 p.m.

Argentina / 3:00 p.m.

Uruguay / 3:00 p.m.

Chile / 2:00 p.m.

Venezuela / 2:00 p.m.

Bolivia / 2:00 p.m.

Colombia /1:00 p.m.

Ecuador / 1:00 p.m.

México / 1:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

Brasil vs Serbia se han enfrentado en cuatro oportunidades en la historia de los Mundiales. El 'scratch' ganó uno, empataron dos y los suizos los vencieron en una oportunidad. El duelo más reciente fue en Alemania 74 donde igualaron 0-0.



Probables alineaciones:

Brasil: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho, Renato Augusto; Philippe Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar.

Serbia: Vladimir Stojkovic; Antonio Rukavina, Branislav Ivanovic, Dusko Tosic, Aleksandar Kolarov; Nemanja Matic, Luka Milivojevic, Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Tadic, Filip Kostic; Aleksandar Mitrovic.