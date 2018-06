Brasil vs Suiza: EN VIVO Día, hora y canal del encuentro por el Grupo E de Rusia 2018 

Brasil vs Suiza EN VIVO. La 'canarinha' se enfrenta al equipo europeo por el Grupo E del Mundial Rusia 2018 en el Rostov Arena este domingo 17 de junio en busca de los ansiados tres puntos en el campeonato.



Después de cuatro años frenéticos en los que saltó del infierno al cielo, Brasil arrancará su lucha por reconquistar el orgullo que perdió en casa en un Grupo E donde parte como gran favorita frente a una Costa Rica presionada por el éxito de 2014, Suiza y Serbia.



Llegó la hora de la verdad para Brasil. Tras dos años casi impecables, en los que Tite revivió a un equipo hundido por los fracasos y le dio el primer billete para Rusia, Brasil regresará el domingo a la competición que nadie ganó más que ella, pero de la que salió rota la última vez.



Con todo el mundo examinándole, el Brasil de Neymar no puede permitirse ni un desliz en un grupo asequible, pero donde un mínimo error ya encenderá las alarmas de un país todavía receloso.



De su lado, cuenta con un grupo conjurado en regresar de Rusia con la cabeza alta y su sexta Copa, y donde se agolpan jugadores brillantes como Thiago Silva, Marcelo, Coutinho o Gabriel Jesús alrededor de un ilusionado Neymar.



Con una carta de presentación de 17 victorias y solo una derrota en 21 partidos, la Brasil del entrenador Tite llega con la esperanza de haber aprendido de los errores que la arrastraron a la peor crisis de su historia, tras el fatídico 7-1 de las semifinales contra Alemania.



"Por el momento que la selección está viviendo ahora, claro que es mejor que el otro. Varios puntos hacen que esté mejor preparada", opinó Paulinho, uno de los seis supervivientes de la debacle.



Por su parte, Suiza con el centrocampista Granit Xhaka, quien firmó un nuevo contrato con el Arsenal, busca el milagro ante Brasil.

¿Qué día y hora se juega Brasil vs Suiza ? Ambas selecciones debutarán en Rusia 2018 el viernes 15 de junio a las 1: 00 p.m. (hora peruana).



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 2:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

¿Dónde se jugará Brasil vs Suiza ? El Rostov Arena ubicado en la ciudad de Rostov del Don, en Rusia, es el escenario elegido para este duelo debut de ambas selecciones en el Mundial 2018.



¿Qué canales transmitirán Brasil vs Suiza ? En nuestro país, el partido será emitido por Latina, que es el canal de señal abierta oficial del Mundial Rusia 2018 . Directv también pasará este encuentro en el Perú y en todo Latinoamérica.



