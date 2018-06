'Chicharito' Hernández: El día que pidió a los mexicanos "imaginar cosas" en grande para ser campeones en Rusia 2018

El segundo gol de 'Chicharito' Hernández sentenció la victoria de México ante Corea del Sur por el Mundial Rusia 2018 para que el 'Tri' pase a octavos de final del torneo.



'Chicharito' Hernández siempre ha creído que la selección mexicana puede llegar hasta una final en el Mundial, mucho antes que le ganarán a Alemania en Rusia 2018, y esto lo hizo saber mucho antes del torneo en una entrevista emitida por ESPN con el periodista David Faitelson.



En esta, Faitelson criticó el rendimiento de la selección mexicana durante los Mundiales y en Rusia 2018 no sería la excepción, pues en las Eliminatorias no la habían pasado tan bien.



"Pongámonos serios: México no está para ser campeona del mundo", cuestionó el periodista de ESPN.



México vs Corea del Sur: Gol de Chicharito Hernández (Autor: FIFA | Fuente: DirecTv)

Pero 'Chicharito' Hernández contraatacó con una gran respuesta, con palabras de esperanza para la selección mexicana y sus compatriotas para que no se renuncie a la copa de Rusia 2018.



"¿Por qué no podemos ser Grecia en la Eurocopa o Leicester en la Premier? (...) ¡Imaginémonos cosas chingonas!", dijo 'Chicharito' Hernández antes de asegurar que, aunque no cuentan con los medios de las grandes selecciones, aspiran a todo en Rusia 2018.

Chicharito Hernández pidió a los mexicanos creer en ser campeones de Rusia 2018. (Video: ESPN)

