Christian Cueva habló sobre el penal fallado ante Dinamarca en el debut de Perú en Rusia 2018 [VIDEO]

Christian Cueva no tuvo el debut soñado en un Mundial con la selección peruana. El mediocampista falló un penal ante Dinamarca a poco del final del primer tiempo, cuando el partido iba 0-0 por Rusia 2018.



Al final, y pese a que Perú dominó el partido con el marcador en contra, terminó cayendo 1-0. "Triste por lo que sucedió. Es una responsabilidad muy grande, ya me ha pasado, no es la primera vez. Soy hombre, soy valiente para seguir", dijo Christian Cueva en ESPN.



Asimismo, el habilidoso jugador de Perú intentó explicar el penal que falló. "No hay explicación para eso, erré. Quise patearlo en el lado que siempre pateo, pero erré. Es así el fútbol, solo queda seguir".



MIRA AQUÍ EL VIDEO DE YOUTUBE

"Yo nunca voy a bajar los brazos, estoy con mi familia atrás, es la que me da fuerza para seguir adelante. Hoy sentí el respaldo de todo un país", cerró Christian Cueva .



El próximo partido de Perú será ante Francia. Esto por la segunda fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018.