Christian Cueva y su sentido mensaje por el Día del Padre tras duro momento con Perú en Rusia 2018

Christian Cueva vivió un duro momento con la selección peruana. Falló un penal ante Dinamarca y no pudo evitar la derrota de la 'bicolor' en su debut en el Mundial Rusia 2018. Pero no hay tiempo para lamentos, todavía hay dos finales por jugar.



Hoy, 17 de junio, y con la cabeza más calmada, Christian Cueva le dedicó algunas palabras a su familia, la que siempre lo apoya en las buenas y malas, por el Día del Padre .



Como se sabe, Christian Cueva es padre de dos hijas, a quienes no tiene al lado por estar defendiendo los colores de Perú en el Mundial Rusia 2018. ¿Qué escribió?

"Son la mayor fuera de mi vida. Sé que este Día del Padre será un poco triste para mí por la distancia que nos separa, pero mi familia es lo más importante en mi vida y no les fallaré. Las amo con toda mi alma y junto a su madre, son la más grande motivación de mi vida. Las Amo". se lee en la cuenta de Instagram de Christian Cueva .

El siguiente partido de la selección peruana será ante Francia el próximo jueves 21 a las 10:00 a.m. (hora peruana), válido por el Grupo C del Mundial Rusia 2018.