El penal fallado de Christian Cueva , que pudo ponernos adelante en el marcador contra Dinamarca, generó diversas reacciones en los hinchas de la selección peruana . Todos los fanáticos ya saboreaban el grito de gol en sus gargantas, pero los nervios le traicionaron al popular ‘Aladino’.



Tras ver el penal fallido, una niña, que vestía la camiseta número '9' de Paolo Guerrero , no pudo aguantar las lágrimas. En un video publicado en YouTube, la pequeña se tapa la cara contra el mueble y llora desconsoladamente.



“Lu, ¿qué pasa?, no llores, hija” , se escucha decirle a su mamá, pero no se calma. Luego, se acerca a su hermano mayor para que le brinde un tierno abrazo de consuelo. El video tiene miles de reproducciones en YouTube .



El video, publicado por el canal ‘Humor, random y etc’, rápidamente se viralizó en las redes sociales y fue comentado y compartido por cientos usuarios. En la plataforma de YouTube ya tiene más de 2150 reproducciones.



Como se sabe, Perú debutó luego de 36 años en el Mundial de Rusia 2018 ante la selección danesa y miles de hinchas dejaron el país para llegar hasta las calles más importantes del país europeo para alentar hasta el último aliento a la blanquitroja. Este jueves 21, jugará contra Francia y los fanáticos esperan pasar el trago amargo del penal fallido con un triunfo.