Claudio Pizarro y su mensaje de aliento antes del Perú vs Francia por el Mundial Rusia 2018

Hoy todos somos selección peruana. El equipo de Ricardo Gareca disputará decisivo partido ante Francia por la segunda fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018. Por ello, el ex seleccionado Claudio Pizarro envió mensaje de aliento.



A través de su cuenta oficial de Instagram, Claudio Pizarro alentó a la selección peruana en la previa del choque con Francia en el Ekaterimburgo Arena, que arrancará a las 10:00 a.m.



"¡Importante día! ¡Arriba Perú!", escribió Claudio Pizarro antes del Perú vs Francia. "Listos para todo", agregó en una de sus historias de Instagram.

Mensaje de Claudio Pizarro

Historias de Claudio Pizarro

Perú necesita ganar a Francia por la segunda fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018 para soñar con los octavos de final de la Copa de selecciones.