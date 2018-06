Colombia: José Pékerman dedicó triunfo ante Polonia a Carlos Sánchez por amenazas de muerte

José Pékerman, entrenador de la selección colombiana, dedicó el triunfo sobre Polonia a Carlos Sánchez, quien tras la expulsión sufrida en el debut mundialista en Rusia 2018 pasó por momentos muy complicados que incluyeron amenazas de muerte.



Colombia le ganó 3-0 a Polonia por el Grupo H para reposicionarse en busca de un lugar en los octavos de final de Rusia 2018. Senegal vs Japón -que igualaron 2-2 más temprano en el otro partido de la zona- lideran con cuatro puntos cada uno. El elenco 'cafetero' alcanzó tres y Polonia, que no suma, quedó eliminada.



Los dirigidos por José Pékerman habían caído 2-1 en el debut ante Japón, en un partido en el que Sánchez vio la tarjeta roja a los tres minutos. La expulsión generó que el centrocampista fuera amenazado en las redes sociales.



"El triunfo es para Carlos Sánchez, que lo ha pasado mal durante estos días. Es el sentimiento de todos los jugadores, queremos dedicárselo a él", sostuvo Pékerman.



Colombia 1-2 Japón: Goles y resumen (Autor: FIFA Fuente: Fox Sports - 90 in 90)

En la rueda de prensa posterior a la victoria, el DT argentino fue consultado directamente por la veracidad de las amenazas sobre Carlos Sánchez en Rusia 2018.



"A nosotros nos llegó información, pero no puedo decir nada", dijo José Pékerman con gesto adusto.



"El jugador estaba conmocionado por este tema y todos comprendíamos que el fútbol es otra cosa, es un juego que hacemos con responsabilidad y dedicación y no quisiéramos que ni siquiera verbalmente se digan esas cosas (...) Se confirme o no es algo muy doloroso", agregó.



Las amenazas sacudieron a Colombia, que todavía lamenta la muerte del defensor Andrés Escobar, quien fuera abatido a tiros días después de un autogol ante Estados Unidos que determinó la eliminación del equipo sudamericano en la primera fase del Mundial EE.UU. 1994.

José Pékerman dedicó triunfo a Carlos Sánchez. (Video: FIFA / Fuente: DirecTV Sports)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE