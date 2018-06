Colombia vs Inglaterra EN VIVO Día, hora y canal por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018

Colombia vs Inglaterra EN VIVO HORA Y CANAL TV. Los 'cafeteros' se enfrentarán a los ingleses en el Estadio del Spartak de Moscú por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 .



La selección de Colombia se clasificó tras ganarle a Senegal por 1-0 con gol de Yerry Mina. Los dirigidos por Néstor Pekerman complicaron su pase a la siguiente ronda tras perder en el debut 2-1 con Japón pero se recuperaron ante Polonia con una goleada por 3-0.



Los colombianos dependen exclusivamente de las individualidades de sus estrellas. Sin embargo, durante el partido con los africanos, se resintió de su lesión de James Rodríguez en el Bayern Múnich. Néstor Pekerman deberá evaluarlo y ver la posibilidad que esté en tan decisivo partido.

Colombia 1-0 Senegal: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: The Sports Network | TSN 1)

Colombia vs Inglaterra se enfrentarán por los Octavos de Final de Rusia 2018 el martes 3 de julio a la 01:00 p.m. (hora peruana) .



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

Inglaterra , por su parte, se clasificó a la siguiente ronda tras vencer a Panamá por 6-1, a Túnez por 2-1 pero perdieron ante Bélgica en el último partido. Los dirigidos por Gareth Southgate saben que dependen de la individualidad de Harry Kane en el ataque y por ello, apelarán a su talento. Los ingleses tienen 8 goles convertidos en este Mundial y tratarán de llegar a la final.

Inglaterra 6-1 Panamá: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTV)

¿Dónde se jugará Colombia vs Inglaterra? El Estadio del Spartak con capacidad para 50 mil espectadores es el escenario escogido para uno de los partidos de Octavos de Final del Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Colombia vs Inglaterra? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



