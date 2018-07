Colombia vs Inglaterra EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018

Colombia vs Inglaterra EN VIVO EN DIRECTO. Los 'cafeteros' se enfrentarán a los ingleses en el Estadio del Spartak a la 1:00 p.m. (hora peruana) por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 . La transmisión del partido será a través de la señal de Latina y Directv Sports. (TV Colombia: RCN, Caracol, DirectvCol).



La selección de Colombia se clasificó a la siguiente fase del certamen tras iniciar con una derrota ante Japón por 2-1 y dos victorias con Polonia por 3-0 y Senegal por 1-0. Los dirigidos por Néstor Pekerman buscan alcanzar los cuartos de final por segunda vez en su historia.



Colombia vs Inglaterra será determinante para los sudamericanos porque deberán enfrentar a una selección poderosa sin una de sus máximas figuras como James Rodriguez . El jugador del Bayern de Múnich no podrá estar desde la partida por una lesión muscular en los isquiotibiales.

Las alternativas que presenta Néstor Pekerman para reemplazar a James Rodríguez son cuatro. En primer lugar, aparecería Luis Fernando Muriel , que ingresó en su puesto ante Senegal. Con este cambio le permitirá mantener su mismo esquema y darle igual dinamismo a su equipo. Mientras que, entre las otras variantes aparecen Wilmar Barrios, Miguel Ángel Borja y Jefferson Lerma.



Inglaterra , por su parte, se clasificó tras vencer a Túnez por 2-1, Panamá por 6-1 y perdió con Bélgica por 1-0. Los dirigidos por Gareth Southgate pasaron por muchos sobre saltos después del fracaso en la Eurocopa 2016. Los ingleses realizaron un cambio generacional y parece que han encontrado un buen funcionamiento.



Colombia vs Inglaterra será un punto de inflexión en la candidatura de los europeos para ganar el Mundial. Con la capacidad de Harry Kane , Inglaterra tiene ocho goles a favor, dos en contra y tan solo una derrota.

Colombia vs Inglaterra se han enfrentado una sola vez en la historia de los Mundiales. Los ingleses les ganaron por 2-0 en la fase de Grupos de Francia 1998 con goles de David Beckham y Darren Anderton.



Probables alineaciones:

​Colombia: Ospina; Arias, Sánchez, Mina, Mojica; Sánchez, Uribe; Cuadrado, Quintero, Muriel; Falcao.

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Young; Sterling, Kane.