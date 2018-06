Colombia vs. Japón HORARIOS Y CANALES DEL MUNDO EN VIVO . Este martes 19 de junio la selección cafetera se enfrenta a la nipona en la primera fecha del Grupo H del Mundial Rusia 2018 . El encuentro se jugará en el Mordovia Arena a las 7:00am. En el Perú, el duelo se transmitirá vía Directv y Latina. ¡Entérate en esta nota los canales en el mundo donde podrás ver el minuto a minuto!



Colombia vs. Japón será la oportunidad de Radamel Falcao para lucir su juego junto a sus compañeros de la selección cafetera y revivir nuevamente el baile que le dieron a los nipones en Brasil 2014 donde los golearon 4-1.

Colombia es otra de las selecciones sudamericanas favoritas en este Rusia 2018 y así pretenden mantenerse y avanzar en las rondas del Mundial y superar la gran campaña que realizaron en Brasil 2014, donde llegaron hasta cuartos de final.



José Pekerman ha sido el gran artífice de este cambio en Colombia . Este será su tercer mundial y ya en dos campañas alcanzó los cuartos de final: con Argentina en 2006 y con Colombia en 2014; Pekerman ha perdido sólo uno de sus 10 partidos en el torneo, excluyendo tandas de penales: fue contra Brasil, en los cuartos de 2014 (1-2).

CANALES DEL MUNDO QUE TRANSMITIRÁN COLOMBIA VS. JAPÓN



En Colombia, RCN, Caracol y DirecTv son los encargados de transmitir el Colombia vs. Japón del Mundial Rusia 2018. Pero su estás en otro lugar del mundo, entérate en esta lista qué canales emitirán la señal de este duelo.



Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, Canal de las Estrellas

Australia: SBS Radio 3, SBS Live, SBS Radio 2, Optus Sport, SBS Radio 1, SBS

Austria: OE24, SRF zwei, Sky Go Deutschland, ARD Das Erste, ORF TV Live, Sky Sport UHD Germany, ORF eins

Bélgica: La Deux, RTBF Auvio Direct, Sporza Live, Één

Bolivia: COTAS Televisión, Tigo Sports Bolivia, Red Uno, Red Unitel

Brasil: Globo, Fox Sports 2 Brazil, FOX Sports 1 Brasil, FOX Play Brasil, SporTV, SporTV Play

Canadá: RDS, TSN5, RDS GO, TSN GO, TSN Radio 1040 - 1410, TSN4

Chile: DIRECTV Play Deportes, Canal 13, Mega, Movistar Play Chile, DIRECTV Sports Chile, TVN

China: CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia: Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, RCN Television, DIRECTV Play Deportes

Croacia: HRT 2

República Checa: CT Sport

Dinamarca: TV2 Play Denmark, TV2 Denmark

República Dominicana: SportsMax App, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Sky HD, TDN

Francia: TF1, TF1 Live, beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: ORF TV Live, SRF zwei, Sportschau Live, Sky Sport UHD Germany, ORF eins, Sky Go Deutschland, ARD Das Erste

Grecia: ERT 1

Honduras: Tigo Sports Honduras, TDN, Televicentro En Vivo, Canal 7 Televicentro, Sky HD

Italia: RSI La 2, Radio 105 Network, Mediaset Italia Live, Canale 5

Japón: NHK Japan

México: Canal de las Estrellas, Televisa Deportes, Azteca Deportes, Sky HD, TDN, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7

Marruecos: beIN MAX 2, beIN SPORTS CONNECT, beIN MAX 1

Países Bajos: Één, NPO 1

Nueva Zelanda: SKY Go NZ, Sky Sport 4 NZ

Noruega: TV2 Sumo

Panamá: TVMax 9, RPC Canal 4, Sky HD, TVN2 Panama, Movistar Play Panama, TVN Radio 96.5, TDN

Paraguay: SNT Paraguay, Telefuturo

Puerto Rico: SportsMax App

Suecia: SVT 1, SVT Play

Reino Unido: BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK, BBC Sport Live, BBC One

Estados Unidos: Telemundo, FOX Network, Futbol de Primera Radio, Telemundo Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes



INGRESA AQUÍ PARA EL MINUTO A MINUTO DEL COLOMBIA VS. JAPÓN



AQUÍ PARA CONOCER LAS MEJORES JUGADAS DEL COLOMBIA VS. JAPÓN



NO TE PIERDAS LAS ALINEACIONES DEL COLOMBIA VS. JAPÓN



HORARIOS Y CANALES DEL MUNDO DEL COLOMBIA VS. JAPÓN

TODA LA INFORMACIÓN DEL MUNDIAL EN TROME.PE



En Trome.pe encontrarás todos los detalles no solo del Colombia vs. Japón por el Mundial Rusia 2018, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones disputarán en esta Copa del Mundo.



Además, tendremos todos los minuto minuto, goles, jugadas, polémicas, videos en vivo y lo más resaltante del Colombia vs. Japón que será uno de los partidos más atractivos del grupo H de este Mundial Rusia 2018.



Pero si quieres más información de estadísticas, fixture, curiosidades, memes, y todo lo mejor del Mundial Rusia 2018 al estilo Trome, ingresa a TROME.PE/MUNDIAL y mantente al día con lo último que llega gracias a nuestros enviados especiales a Rusia.