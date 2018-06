Colombia vs Japón EN VIVO Día, hora y canal por el Grupo H del Mundial Rusia 2018

Colombia vs Japón EN VIVO HORA CANAL TV. Los 'cafeteros' del entrenador argentino Néstor Pekerman se enfrentarán con los 'nipones' en el Estadio Mordovia Arena este martes en su debut del Grupo H del Mundial de Rusia 2018 .



La selección de Colombia participará de su sexto Mundial y espera que con James Rodríguez y Radamel Falcao García hacer un excelente papel. Con 18 partidos jugados en la historia de los Mundiales, los sudamericanos llegan como una de las candidatas a ser la revelación.



Néstor Pekerman tiene todo el poderío listo para el debut pero continúa lamentando la lesión de Frank Fabra , su pieza clave en la defensa. Además, cuenta con la tranquilidad que cuando enfrentaron a Japón en Brasil 2014, le ganaron por 4-1.



Por otro lado, la selección japonesa se clasificó a su sexto mundial consecutivo tras ganar su grupo en la eliminatoria asiática contra Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irak, Tailandia y Australia. Dentro de sus máximas figuras aparecen el jugador del Pachuca, Keisuke Honda, que participará de su tercer Mundial.



Colombia vs Japón se enfrentarán en su segundo partido de Rusia 2018 el martes 19 de junio a las 7:00 a.m. (hora peruana).



HORARIOS DEL COLOMBIA VS JAPÓN EN EL MUNDO:



Argentina: 9:00am | DirecTV y TyC Sports

Bolivia: 8:00am | Red 1, TigoSports

Perú: 7:00am

Brasil: 9:00am | O'Globo

Chile: 9:00am | Canal 13, Mega y TVN

Colombia: 7:00am | DirecTV Sports

Ecuador: 7:00am | DirecTV Sports

México: 7:00am | Televisa y TV Azteca

Uruguay: 9:00am

Venezuela: 8:00am

Estados Unidos: 5:00am (Los Angeles), 7:00am (Chicago), 8:00am (Washington), 8:00am (Nueva York), 8:00am (Miami)

¿Dónde se jugará Colombia vs Japón? El Estadio Mordovia Arena con capacidad para 44 mil espectadores es el escenario escogido para el segundo partido de este grupo en Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Colombia vs Japón? En nuestro país, Latina y Directv Sports (Latinoamérica) serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



